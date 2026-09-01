Brno se výrazněji zapojí do Noci literatury, číst se bude na 30 místech

Brno se letos výrazněji zapojí do festivalu Noc literatury, který přináší knihy a čtení do netradičních, často běžně nepřístupných prostor. Zájemci budou moci 16. září zavítat na 30 různých míst, kde vyslechnou čtení z českých překladů současné literatury v podání herců a dalších osobností, informovali pořadatelé. Hlavním dějištěm Noci literatury zůstává Praha, kde bude už podvacáté, letos s podtitulem Navigace odvahou, inspirace příběhy.
V Brně se do organizace poprvé zapojila městská část Brno-střed s příspěvkovou organizací Kávéeska. "Lidem nabídneme nevšední literární zážitek umocněný unikátními architektonickými prostory a setkáními s osobnostmi kulturní scény. Veřejná čtení, kterých se zhostí profesionální herci, zavedou návštěvníky na 30 zajímavých míst," uvedl starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS).
Číst se bude například ve vile Tugendhat, Herdanově bytě na Hlinkách, salonku hotelu Grand, bytě básníka Zena Kaprála nebo na radnici městské části, doplnil Mencl. Přesný program pořadatelé dokončují, vstup bude zdarma.
Mezi pozvané hosty patří držitelka ceny Magnesia Litera Dora Kaprálová, argentinský autor Jorge Emilio Nedich, ukrajinská spisovatelka Oksana Zabužko nebo kanadský profesor antropologie a vnuk Grety Tugendhatové Michael Lambek.
Na přípravě spolupracuje radnice s překladateli, desítkami dobrovolníků a mnoha kulturními institucemi. Jsou mezi nimi například Divadlo Husa na provázku, Knihovna Jiřího Mahena, Moravská zemská knihovna a Centrum experimentálního divadla. Podrobný program bude na webu brněnské Noci literatury.