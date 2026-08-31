Brno-sever dokončilo většinu naplánovaných oprav škol, někde se práce zpozdily

Před úterním začátkem nového školního roku dokončila městská část Brno-sever většinu naplánovaných oprav školních budov. Někde se práce o několik týdnů zpozdily, začátek školního roku se tam ale neodkládá. Týká se to třeba přestavby školní kuchyně na základní škole v Milénově ulici. Novinářům to dnes řekl místostarosta městské části Martin Glogar (KDU-ČSL), který má školství na starosti.
Opravy za 130 milionů korun se týkaly šesti školních budov. Na základní škole Zemědělská je nový venkovní výtah za tři miliony korun. Do vybraných škol a školek nechala městská část nainstalovat venkovní žaluzie a rolety. Dělníci také dokončují rekonstrukci a nástavbu Mateřské školy Marie Majerové za 64 milionů korun.
"Ačkoli jsme to měli naplánované tak, abychom k 1. září měli všechno hotové, aby ten dopad na provoz škol a školek byl co nejmenší, tak realita je taková, že u tří projektů máme prodlení v řádu dvou nebo čtyř týdnů," řekl Glogar.
Zdržení se týká třeba přestavby školní kuchyně na Základní škole Milénova za 21 milionů korun. Ukázalo se například, že nové obklady nepůjdou nalepit na ty původní a že asi třetina betonové podlahy je ve špatném stavu. Musela se tedy udělat znovu, přičemž práce prodlužují technologické postupy. Aby děti o obědy nepřišly, zajistila městská část náhradní stravování, poznamenal Glogar.
"U schodišť na Loosově a Brechtově se při osazování stropních panelů ukázalo, že ocelová konstrukce vyžaduje dodatečné statické zajištění. Byla to chyba v projektové dokumentaci, která se stát neměla. Práce jsme při nalezení chyby okamžitě pozastavili, ale s vedením obou školek jsme našli nové řešení, aby provoz mohl 1. září normálně začít," řekl místostarosta. Například na Loosově budou prozatím využívat provizorní schodiště.