Přivést děti ze sociálně vyloučených oblastí včas do mateřských škol má za cíl dvouletý projekt terénní sociální práce, který spouští městská část Brno-sever ve spolupráci s městskou částí Brno-střed. Novinářům to dnes řekl místostarosta Brna-sever Martin Glogar (KDU-ČSL). Pojítkem mezi rodinami a školami budou pracovníci, kteří sami pocházejí z vyloučených oblastí.
"Každé dítě si zaslouží férovou šanci. Na Brně-severu máme školy, kde tři žáci z desíti pocházejí ze sociálně slabých rodin. Často je nikdo neposlal do školky, rodiče nevěří školám a úřadům. Nechceme ty rodiny trestat, chceme jim pomoct. Proto přivádíme do terénu lidi, kterým důvěřují, tedy rodiče přímo z komunit," uvedl Glogar. Děti z těchto rodin dle něj často nenastupují do školek a přicházejí do školy nepřipravené.
S rodinami bude pracovat deset peer pracovníků, tedy lidí pocházejících ze stejného prostředí. "Peer pracovníci jsou klíč. Když za rodinou přijde maminka ze sousedství a řekne jí, že školka pomůže, má to úplně jinou váhu než dopis z úřadu. Právě teď vybíráme odborné pozice a pak budeme hledat peery přímo v komunitách v Zábrdovicích, v Husovicích a dalších lokalitách," uvedl Glogar.
Za dva roky chce projekt kontaktovat 100 rodin a s 80 z nich navázat dlouhodobou spolupráci. Projekt potrvá do konce roku 2027 a financuje ho Operační program Zaměstnanost plus částkou přes sedm milionů korun.