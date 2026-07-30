Brno si nechá zpracovat akční plán, který napoví, jak zvládat vlny veder. Na vypracování bude spolupracovat s Nadací Partnerství i dalšími odborníky. Náklady podle města nepřesáhnou 350.000 korun. Plán bude hotový příští rok na jaře a platit by mohl od léta, uvedl dnes v tiskové zprávě náměstek primátorky Filip Chvátal (KDU-ČSL), který má životní prostředí na starosti.
Nový akční plán by měl například navrhnout konkrétní opatření a postupy, jak město přizpůsobit extrémním teplotním podmínkám. "Vlny veder se v Česku vyskytují častěji a mnohdy jsou i delší, než bývalo zvykem. Především u seniorů, chronicky nemocných a malých dětí to představuje riziko pro jejich zdraví. Rádi bychom byli na situace, kdy se potýkáme s dlouhodobým vedrem, připraveni. Cílem je, aby se díky plánu nastavily postupy varování před vedrem, počítáme se spoluprací zdravotnických, sociálních a ošetřovatelských zařízení," uvedl Chvátal.
Kromě nově vznikajícího akčního plánu má Brno i další dokumenty zaměřené na zvládání změny klimatu. V roce 2019 zastupitelé schválili akční plán udržitelné energetiky a klimatu. Obsahuje opatření, která si kladou za cíl do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 40 procent oproti roku 2000. K dispozici je třeba i studie adaptačních opatření na využití srážkových vod pro sedm městských částí.