Brno si připomíná výročí úspěšné obrany při švédském obléhání v roce 1645

Nadšenci v historických kostýmech a uniformách dnes v Brně připomněli výročí úspěšné obrany města při švédském obléhání za třicetileté války. Průvod dopoledne vyrazil z Denisových sadů ke kostelu svatého Jakuba, kde je pohřbený velitel obránců Raduit de Souches. Každoroční městská slavnost nese název Den Brna, trvá však tři dny - začala v pátek, skončí v neděli.
"Den Brna je pro mě jednou z nejsilnějších připomínek toho, že i malé město dokáže čelit přesile, když drží pohromadě. Jsem ráda, že tuto část naší historie Brňané každý rok prožívají naplno – s bitvami, průvody i programem pro celé rodiny," uvedla v tiskové zprávě primátorka Markéta Vaňková (ODS).
Páteční program nabídl například řemeslný trh na hradě, prohlídky brněnského podzemí, ale také vodní bitvu pod hradbami Špilberku, což byla novinka letošního ročníku. Bitevní ukázka na Kraví hoře představí dobovou výzbroj a výstroj pěšáků i jízdy. Letos se více zaměří na postavu Georga Jacoba Ogilvyho, velitele Špilberku.
V neděli městskou slavnost zakončí mše v katedrále na Petrově. "Obránci Brna v roce 1645 odolali mnohonásobné přesile – a připomínat si to i po více než 380 letech nám dává důležitou zkušenost, že odolávat tlaku a nejistotě je možné i dnes. Duchovní rozměr Dne Brna vnímám jako příležitost zastavit se a poděkovat za to, co naši předkové dokázali uchránit," uvedl brněnský biskup Pavel Konzbul.
Den Brna se slaví vždy v sobotu okolo 15. srpna, tedy svátku Nanebevzetí Panny Marie, která je od roku 1645 uctívána jako patronka města. Dnes svátek vyšel přímo na sobotu.
Při několikaměsíčním obléhání Brna měli Švédové velkou převahu, město si ale nepodrobili. Úspěch obránců přispěl k tomu, že se Brno stalo na úkor dobyté Olomouce metropolí Moravy. S obranou města se pojí známá brněnská pověst. Švédský vojevůdce Torstenson se prý zavázal, že pokud nedobude město do poledne, odtáhne. Byl blízko úspěchu, a proto se obránci uchýlili ke lsti a z Petrova odzvonili poledne už v 11:00. Švédové odtáhli a ze lsti se stala dodnes udržovaná tradice "brněnského poledne".