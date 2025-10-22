Když má Praha O2, tak my T-Mobile. Brno oznámilo partnera pro novou arénu

Marek Osouch
  16:52aktualizováno  16:52
Brněnská hokejová Kometa a pražská Sparta jsou vždy bráni jako velcí rivalové. Teď se do tohoto soupeření - v nadsázce řečeno - pouští i přímo politici. Vznikající hala, která se stane domovským stánkem brněnského hokejového mužstva, ponese název T-Mobile arena. Ta pražská má v názvu pro změnu operátora O2.

Dohoda o pojmenování arény, vznikající na brněnském výstavišti, má podle představ města přinést do haly ty nejlepší digitální služby. „Děláme pokrytí jako pro malé město,“ oznámil obchodní ředitel společnosti T-Mobile Petar Babić. Ostatně taková je i kapacita haly – přesahuje 13 tisíc diváků.

Vizualizace multifunkční haly v Brně, chystané k otevření v roce 2026. Ponese název T-Mobile arena. (2025)
Pohled do rozestavěné multifunkční arény v Brně. Ponese název T-Mobile arena. (22. října 2025)
Maketa rozestavěné multifunkční arény v Brně. Ponese název T-Mobile arena. (22. října 2025)
Pohled do rozestavěné multifunkční arény v Brně. Ponese název T-Mobile arena. (22. října 2025)
18 fotografií

Pakt s technologickou firmou se podle brněnského radního Petra Kratochvíla ladil zhruba rok. Ve středu po poledni ji radní s Babićem podepsal. „Smlouva je sice na dva roky s roční možností prodloužení, ale naše spolupráce je už dneska natolik intenzivní a hluboká, takže věřím, že to bude láska na celý život,“ zasnil se radní. Konkrétní částky, které bude T-Mobile městské firmě Arena Brno jakožto provozovateli platit, ale nesdělil. Podle něj je to obchodní tajemství.

Hala se v současnosti už velmi rýsuje do své konečné podoby. Skleněná fasáda se už blyští, střecha je ve finální fázi, kdy se pokládají poslední plechy opláštění. V zimě se tak může bez problému pokračovat s dalšími pracemi přímo uvnitř haly, kde hned u vstupu ční dvanáct metrů vysoké sloupy.

„V podzemních patrech jsou zázemí, šatny pro hokejisty i účinkující, dále také technologie jako například chlazení ledové plochy,“ popsala Jaroslava Bílá za městskou společnost Arena Brno. Zároveň jsou pod halou v podzemí i parkovací místa.

Střechu brněnská aréna ještě nemá, talisman už ano. Do 27 metrů ho vynesl jeřáb

Operátor T-Mobile teď pomůže halu vybavit co do digitálních služeb, stále ale chybí mnohé další – bezpečnostní prvky, vnitřní vybavení nábytkem a sedačkami, gastrozařízení nebo vybavení potřebné pro koncerty, které se rovněž mají v hale konat. A stále se taky teprve hledají dodavatelé. „Jsou věci, které nezrychlíme, zákon je nějak nastaven,“ poznamenal radní na adresu nutnosti veškeré dodavatele vybírat pomocí tendru.

V lednu však Kratochvíl mluvil o tom, že tyto prvky vybavení začne Brno hledat už v únoru nebo na jaře, jednotlivá řízení jsou ale zveřejněná teprve od června nebo dokonce října. „Jsme však ve finále,“ doplnil s tím, že o něčem bude jasno za měsíc. Na druhou stranu radní přiznal, že jsou na hraně, aby nezdrželi samotnou stavbu.

Ta už ostatně nabrala zpoždění. V tuto chvíli hovoří představitelé města o dokončení neurčitě na podzim příštího roku. Původně ale avizovali, že hotovo bude v létě, ostatně v plánu původně bylo i srpnové konání šampionátu volejbalistek. To se tak musí přesunout do haly P na sousedním brněnském výstavišti.

12. května 2025

Listopadový termín evropského šampionátu v házené žen už podle radního nemůže být ohrožen. „V tu dobu už prostě musíme mít zahájený a schválený provoz,“ prohlásil.

Co je v tuto chvíli nejisté, je termín, kdy se do haly přesune hokejová Kometa. Její boss a brněnský zastupitel za ODS Libor Zábranský už v minulosti naznačoval, že se ze stávající Winning Group arény nebude chtít přesouvat do nové v průběhu extraligové sezony. Ta pravidelně začíná zhruba v polovině září, tedy už před termínem dokončení.

Smlouva s Kometou ostatně ani zatím není uzavřená. Nastavení vztahu totiž bude vycházet i právě s dalších věcí, které v tuto chvíli nejsou jasné, třeba dodavatel nápojů nebo provozovatel gastropointů. „Z toho bude vycházet nějaká ekonomika, která se pak musí dosadit do vzorce ve vztahu ke Kometě. Vše je propojené,“ dodal Kratochvíl.

