Brno-střed čeká na dokončení projektu sportovního a kulturního centra pro děti

Dlouhodobě připravovaný projekt dětského sportovního a kulturního centra v Brně se posunul do další fáze. Radnice městské části Brno-střed nyní čeká na dokončení prováděcí projektové dokumentace, řekl dnes ČTK mluvčí městské části Michal Šťastný. Areál u Pivovarské ulice nedaleko Mendlova náměstí nabídne sportovní, kulturní i rekreační využití. Cenu určí projektová dokumentace.
O vybudování sportovně-kulturního centra na nevyužité a zanedbané ploše uvažuje městská část dlouhodobě, uvedl Šťastný. Podoba areálu vyplynula v roce 2017 z architektonické soutěže, kterou vyhrál ateliér Visage s architekty Ivanem Palackým, Romanem Čerbákem, Tomášem Doležalem, Petrem Čáslavou a Martinem Klenovským.
Projekt se podle radního městské části pro investice Martina Drdly (ANO) postupně zpřesňoval a dopracovával. "Aktuálně čekáme na dokončení prováděcí projektové dokumentace. Připravujeme také úpravu terénu a čekáme na zahájení archeologického průzkumu, který musí předcházet realizaci stavby. Kompletně zpracovaný záměr předáme městu Brnu," uvedl Drdla.
V areálu bude víceúčelový sál se zázemím pro návštěvníky. Bezbariérové prostory umožní pořádání kulturních i sportovních aktivit. Vhodné budou například pro florbal nebo míčové sporty. Sál bude mít i zázemí pro pořádání představení, koncertů a konferencí. Projekt počítá také se stavbou mateřské školy pro tři třídy či školní zahradou. Součástí bude i úprava zelených ploch.