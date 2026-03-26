Brno-střed chce v domě ve Václavské ulici vybudovat 23 malometrážních bytů

Městská část Brno-střed plánuje opravu domu ve Václavské ulici. Po jejím dokončení v roce 2028 by v něm mělo být 23 malometrážních bytů pro studenty či seniory. O projektu informoval ve zpravodaji městské části radní Brna-středu Martin Drdla (ANO). Cena rekonstrukce vyplyne z projektové dokumentace, doplnil pro ČTK mluvčí radnice Michal Šťastný.
Ve třípodlažním pavlačovém domě z druhé poloviny 19. století je v současnosti pět bytů. "Po úpravách vznikne celkem 23 malometrážních bytů, které využijí například vysokoškolští studenti, senioři nebo samoživitelky. Letos plánujeme dokončit dokumentaci pro realizaci a požádat o stavební povolení. Pokud se podaří povolení získat, v příštím roce bychom rádi zahájili stavbu," uvedl Drdla. Stávajícím nájemníkům nabídne městská část před rekonstrukcí náhradní bydlení, dodal Šťastný.
Podle Drdly jsou byty navrženy podle potřeb současných nájemníků. Většina z nich bude jednopokojových. Všechny nové byty chce radnice pronajmout. Po rekonstrukci budou v domě také dva nebytové prostory, zahrada pro nájemníky, společenské místnosti, výtah či prádelna a kočárkárna.
Městská část Brno-střed má podle Šťastného ve správě asi 4000 bytů. Přibližně 90 procent z nich je obsazených.