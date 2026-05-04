Městská část Brno-střed hledá firmu, která upraví park Danuše Muzikářové v centru města. Součástí prací je vybudování nových cest, stromořadí s terasami nebo fontány. Podle starosty městské části Vojtěcha Mencla (ODS) jde o jeden z posledních parků v centru města, který ještě nebyl obnoven, sdělil dnes ČTK. Předpokládané náklady přesahují 73 milionů korun, konečná cena se však bude odvíjet od nabídek zhotovitelů.
Park pojmenovaný po dívce zastřelené v srpnu 1969 při demonstraci proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy se nachází mezi Rooseveltovou ulicí a Místodržitelským palácem Brno u průchodu do Běhounské ulice. "Po úspěšných rekonstrukcích parků na Moravském náměstí či Janáčkově náměstí chceme i tento park proměnit na místo pro relaxaci a odpočinek obyvatel," řekl Mencl.
Po revitalizaci v parku vznikne nová piazzetta s fontánou, která nahradí současnou. Bude mít vodní kaskády a lavice k sezení. V parku je socha Jiřího Mahena, která na svém místě zůstane. V plánu je naopak zrušení toalet v podzemí. "Stávající WC jsou ve špatném technickém stavu a jejich obnova by byla velmi nákladná," uvedl Mencl. K vybudování nových veřejných toalet se zavázal soukromý investor, který má v místě stavět podzemní garáže.
"Nově je navržena také galerijní stezka, která začíná u Moravské galerie a propojuje důležitá místa parku – Moravskou galerii, sochu Jiřího Mahena, archeologické naleziště s modelem předbraní a novou piazzettu. Podél stezky budeme ve spolupráci s Moravskou galerií vystavovat umělecká díla," popsal Mencl.
Práce jsou rozděleny do dvou etap. První etapa by mohla začít v létě nebo na začátku podzimu a potrvá několik měsíců. "Začátek druhé etapy se pak odvíjí od dokončení podzemních garáží," doplnil starosta.
Výstavba garáží pod parkem Danuše Muzikářové v centru Brna a plánovaná revitalizace parku vyvolala před několika lety obavy, že práce poškodí zhruba 150 let starý jírovec maďal a další zeleň. Město však přislíbilo, že při jakýchkoli pracích bude dbát nejvyšší ochrany památného stromu a že zůstane zachován.