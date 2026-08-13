Brno-střed hledá provozovatele kavárny na náplavce u řeky Svratky

Městská část Brno-střed hledá provozovatele dvoupodlažní kavárny na Rullerově nábřeží u řeky Svratky, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí radnice Michal Šťastný. Zájemci se mohou hlásit do 26. srpna. Kavárna by se mohla otevřít na přelomu září a října. Dělníci nyní pracují na úpravě budovy pro účely kavárny, původně byla totiž zkolaudovaná jako provozní objekt.
"Na nového provozovatele klademe vysoké nároky. Klíčovým kritériem pro nás nebude výše nájmu, ale zejména nabídka služeb a kvalita sortimentu, který by měl vhodně zapadnout do konceptu náplavky. Podmínkou je také zajištění provozu WC zdarma pro návštěvníky nábřeží," řekl starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS).
Hlavní část podniku s výhledem na řeku Svratku je v úrovni ulice Poříčí a má kapacitu 60 hostů. Navazuje na ni terasa pro dalších 50 lidí. Ve spodním patře na úrovni náplavky bude bar s výčepem. Obě patra propojí vnitřní schodiště a venkovní výtah pro handicapované. Budoucí nájemce převezme plně vybavené prostory, tedy včetně gastro zařízení a vnitřního vybavení.
Městská část spravuje prostory kolonády od letošního jara. Na začátku prázdnin se tam otevřely tři menší podniky. "V současné době vytváříme koncept kulturních a společenských akcí, na nichž spolupracujeme s provozovateli podniků. Zároveň chceme místo rozvíjet i v období adventu a vánočních trhů a prostranství průběžně doplňovat dalšími prvky, například novým mobiliářem či zastíněním zahrádek," doplnil Mencl.