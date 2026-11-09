Brno-střed kvůli útoku v Polsku posílí bezpečnostní opatření na vánočních trzích

V reakci na sobotní útok v polském Krakově a další bezpečnostní incidenty v evropských městech posílí městská část Brno-střed ochranu návštěvníků vánočních trhů. ČTK o tom dnes informoval mluvčí radnice Michal Šťastný. Trhy pořádané městskou částí začínají v pátek. Rozšíří se třeba počet zábran. Pracovníci jich v ulicích v centru Brna rozmístí téměř 50, tedy o asi 20 více než loni, uvedl mluvčí.
"Betonové či mobilní zábrany proti vjezdu automobilů budou umístěny například u vjezdů na náměstí Svobody z Masarykovy a Rašínovy ulice, dále na Zelném trhu, Kapucínském náměstí, v parku u sochy Jošta na Moravském náměstí a také na takzvaném Římském náměstí," vyjmenoval Šťastný.
Radnice má zároveň zajištěný nepřetržitý dohled bezpečnostní agentury, která navýší počet svých pracovníků. "Agentura úzce spolupracuje se státní a městskou policií, která má ve své kompetenci také obsluhu kamerového systému," poznamenal mluvčí radnice.
Mluvčí doplnil, že radnice přijatá opatření pravidelně konzultuje se zástupci integrovaného záchranného systému a dalšími odborníky. Náklady na opatření letos dosahují bezmála tří milionů korun.