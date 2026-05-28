Brno-střed nabídne studentům sdílené bydlení ve velkometrážních bytech

Městská část Brno-střed nabídne studentům vysokých i středních škol ke sdílenému bydlení velkometrážní byty, o které je dlouhodobě nízký zájem. Pro pilotní fázi projektu radnice vyčlenila asi 20 bytů ze svého fondu, oznámila v tiskové zprávě. Jeden student zaplatí měsíční nájemné okolo 8000 korun včetně energií, sdělil ČTK místostarosta městské části Martin Vrubel (KDU-ČSL).
Vyčleněné byty jsou ve Dvořákově, Joštově, Nádražní či Starobrněnské ulici nebo na Konečného náměstí. Do menších bytů se podle Vrubela vejdou čtyři studenti, do větších až osm.
"Dostupnost bydlení je dnes jedním z největších problémů mladých lidí a studentů. Současně máme byty, které svou velikostí nebo dispozicí neodpovídají potřebám většiny běžných nájemníků. Chceme proto nabídnout takové řešení, které pomůže studentům a zároveň umožní efektivně využít městský majetek," řekl Vrubel. Doplnil, že studentské bydlení nijak neovlivní pravidelnou měsíční nabídku bytů k pronájmu.
Do projektu zařadila městská část i některé domy, které plánuje opravit. "Tyto byty nejsou vhodné pro dlouhodobé rodinné bydlení, pro přechodné studentské bydlení ale představují dobré řešení. Studenti navíc často hledají možnost sdíleného bydlení v centru města, kde jsou podobné byty běžně cenově nedostupné," uvedl radní pro investice Martin Drdla (ANO).
Organizaci pronájmů i správu projektu zajistí Realitní společnost města Brna, která spravuje a pronajímá nemovitosti pro město Brno i jeho městské části. V následujících měsících radnice vyhodnotí zájem i fungování systému. Brno-střed spravuje asi 4000 bytů. Model sdíleného bydlení dosud využívá pouze okrajově, například pro zdravotníky.