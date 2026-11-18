Městskou část povede koalice vítězného volebního uskupení Lidovci a STAN, ODS a TOP 09, Zelení a Žít Brno a Piráti a Fakt Brno TU!. V zastupitelstvu má 37 míst z 45.
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K prioritám nového vedení patří podle Chvátala především investice do zeleně, parků a veřejného prostoru. „Dalšími klíčovými oblastmi jsou městské bydlení, školy a otevřené fungování radnice. Věřím, že naše spolupráce bude úspěšná a povede k rozvoji městské části,“ uvedl nový starosta.
Na starosti bude mít investice do životního prostředí, rozvoj volnočasové infrastruktury a památkovou péči.
První místostarostkou zastupitelé zvolili Jasnu Flamikovou (Zelení), která bude zodpovědná za životní prostředí, adaptaci městské části na změnu klimatu, občanské záležitosti a matriku.
Druhý místostarosta Vojtěch Mencl (ODS) se bude zabývat výstavbou a územním rozvojem, třetí místostarosta Libor Zabloudil (STAN) bude mít na starosti obchod a služby. Místostarosta Martin Vrubel (KDU-ČSL) se bude zabývat bytovou politikou, bezbariérovostí a rovnými příležitostmi ve vzdělávání.
Kromě starosty a místostarostů zvolili zastupitelé také šest radních, a to Filipa Havlíčka (Piráti), Petra Kalouska (Žít Brno), Martina Bryma (TOP 09), Karla Mikulu (STAN), Tomáše Jurigu (STAN) a Jiřího Hofra (KDU-ČSL).
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Lidovci v říjnových volbách získali 27 procent hlasů a 14 mandátů. Na druhém místě skončila společná kandidátka ODS s TOP 09 se ziskem 17,84 procenta hlasů a devíti mandátů. Třetí Zelení a Žít Brno mají také devět křesel, pět mandátů připadlo Pirátům a Fakt Brno TU! na pátém místě.
Hnutí ANO, které bude v opozici, skončilo čtvrté se ziskem šesti mandátů. Dvě křesla připadla SPD.