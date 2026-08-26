Brno-střed prodlužuje úřední hodiny, otevřeno bude i o víkendu

Radnice městské části Brno-střed prodlouží úřední hodiny Miniúřadu, který zajišťuje především klasickou úřední agendu. Od září bude pracoviště v Nádražní ulici otevřené i v sobotu dopoledne. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí radnice Michal Šťastný.
"Jedná se o krok, kterým chceme více zpřístupnit služby úřadu. Vnímáme, že mnozí lidé často nemají v pracovních dnech čas na vyřízení svých záležitostí. Pracoviště na Nádražní jsme zvolili jako ideální s ohledem na jeho polohu v centru města a dobrou dostupnost veřejnou dopravou," uvedl starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS).
Součástí Miniúřadu je i takzvané Kontaktní místo pro bydlení, které poskytuje bytové poradenství. "Nová provozní doba začne platit od září. V úřední dny, tedy v pondělí a ve středu, bude otevřeno od 8:00 do 18:00, v sobotu pak od 8:00 do 12:00. Pracovníci poskytnou občanům běžnou agendu, například služby Czech POINTu, ověření podpisu či potřebné informace," doplnil radní městské části pro legislativu Jan Mandát (ODS).
První Miniúřad otevřela městská část Brno-střed v roce 2018 v Dominikánské ulici, později přibyla také pobočka na Nádražní 4. Smyslem Miniúřadu je především usnadnit lidem jednání s radnicí, běžné záležitosti vyřídit na místě a u složitějších poradit, na koho se obrátit nebo pomoci například s vyplněním formulářů.