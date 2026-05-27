Na brněnském Manhattanu může k trojčatům přibýt další trojice mrakodrapů

Oldřich Haluza
  5:52aktualizováno  5:52
Místo parkoviště další mrakodrap? Brněnské komunikace chtějí prověřit možnost nové věže u Šumavské, která by doplnila současné i plánované výškové budovy. Zatímco městská firma mluví o lepším využití lukrativního území, radnice Brna-střed záměr kritizuje kvůli dopravě i zásahu do veřejného prostoru.

Od loňského léta slouží řidičům v Brně parkovací dům na rohu Veveří a Šumavské ulice v sousedství tří výškových budov. Využívají i nové odstavné plochy v okolí, místo na nároží zútulňuje prostranství s vodním prvkem a zelení.

Část venkovního parkoviště podél Šumavské však nemusí v tomto stavu zůstat trvale. Plochy se totiž týká aktuálně prověřovaná změna územního plánu města, jež by tam umožnila postavit další věž. Dohromady by tak v lokalitě „brněnského Manhattanu“ mohlo být až šest mrakodrapů, protože soukromý vlastník Šumavská tower chystá k současným třem věžákům, přezdívaným trojčata, další dva.

Aktuálně se na Šumavské ulici v Brně tyčí komplex mrakodrapových trojčat, developer plánuje další dvě věže a město diskutuje o šesté. (20. května 2026)
Myšlenka na změnu územního plánu vzešla od městské firmy Brněnské komunikace (BKOM), pod niž spadají parkovací dům i odstavné plochy. Z jejího pohledu by se parkoviště dalo „vytěžit“ víc a nemuselo by zůstat jen při něm. Jedná se o pozemky města.

„Úprava má za cíl zvýšení intenzity využití plochy veřejného občanského vybavení změnou výškové úrovně, jež umožní dotvoření kompozice budov v bezprostředním okolí. Výška tří stávajících a dalšího stavebně povoleného objektu soukromého investora se pohybuje v rozmezí 67 až 90 metrů. Charakter lokality, napojení na městskou hromadnou dopravu a dostupnost všech vhodných funkcí a služeb v bezprostředním okolí je vhodným předpokladem pro kladné vyhodnocení této změny,“ uvádí mluvčí BKOM Jaroslava Bílá.

Jak na výškové budovy v Brně?

Možnosti dalšího využití lokality momentálně posuzují pracovníci kanceláře městského architekta, a to nejen v lokálním, ale v širším, celoměstském kontextu. „Vedle změny územního plánu pořizujeme i studii výškového zónování celého města. Ta má mimo jiné prověřit vhodnost umisťování výškových staveb a jejich vliv na panorama Brna z větší dálky a stanovit koncepční podmínky pro další rozvoj takové zástavby,“ podotýká mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

O konkrétním využití uvažovaného věžáku vedle parkovacího domu není v tuto chvíli jasno. Mluví se o kancelářích magistrátu, přestože město chystá novou budovu v Benešově ulici, kam by se mohl postupně nastěhovat celý úřad.

„Šumavská by se dala využít, když budou potřeba další kapacity pro magistrát nebo třeba pro příspěvkové organizace,“ upřesňuje předseda představenstva BKOM David Grund (ODS) s tím, že teoretické úvahy míří právě směrem k veřejné správě.

Zároveň zdůrazňuje, že prověřovaná změna územního plánu je první krok v možném uskutečnění myšlenky další věže a nic dalšího zatím nebylo podniknuto. Není tak dosud známá třeba ani výška mrakodrapu nebo počet jeho pater. „Pokud při prověřování dojdeme k závěru, že myšlenka dává smysl, můžeme se bavit dál. Rozhodně nechceme nic tlačit na sílu, ale postupovat v koordinaci se všemi úřady a aktéry,“ poznamenává Grund.

Proti nápadu se už od počátku postavila radnice Brna-střed, na jejímž území by uvažovaná věž vznikla. Prozatím se vyjádřila negativně k zadání změny územního plánu.

„Stávající výškové budovy A, B a C neboli trojčata či také Chepos představují významnou architektonickou dominantu této lokality. Zatímco další už povolené budovy D a E s nimi využívají společnou podnož a kompozičně tvoří jednotný celek, šestý výškový objekt by byl nevhodně umístěn jako solitér a vedl by k dalšímu dopravnímu zatížení území. V zadání změny je navíc nesprávně uvedeno, že by mělo jít o pátou věž,“ poukazuje starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS), který je profesí architekt. Vadí mu také, že by nová dominanta vznikla na poměrně malém území a na úkor veřejných prostranství.

Sousední Žabovřesky s jejím možným vznikem podle starosty Filipa Ledera (KDU-ČSL) problém nemají, protože auta z ní by mířila do Veveří, případně Hrnčířské, tedy opačným směrem od městské části. „Obáváme se však dalších věží připravovaných soukromým investorem, protože doprava by ústila do vytížené křižovatky Šumavské a ulice Pod Kaštany. Její kapacita je už dnes víceméně naplněna, hrozilo by ucpání,“ varuje Leder.

Vlastník Šumavská tower aktuálně drží povolení pro třináctipatrovou administrativní budovu E vysokou 60 metrů a územní rozhodnutí pro dvacetipodlažní objekt D s výškou 90 metrů, pro nějž taktéž požádal o povolení. „Éčko“ má být přístavbou další části obchodní galerie. Její úvodní část už lidem slouží několik let, do druhé se dělníci pustí v příštích měsících, jak developer potvrdil redakci MF DNES. Více nechtěl aktuální plány komentovat.

Budova E u Šumavské by mohla vzniknout právě až po dokončení druhé etapy galerie, s níž má společné povolení. „Existuje možnost, že investor požádá o částečnou kolaudaci ucelené části galerie, která musí být schopna samostatného provozu,“ zdůvodňuje Mencl.

