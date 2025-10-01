Vše na jednom místě. Brno oprašuje „supermagistrát“, vznikat má po etapách

Marek Osouch
  7:12aktualizováno  7:12
Místo více budov v různých částech města se všichni úředníci přesunou do jednoho centrálního „supermagistrátu“. To je ve zkratce letitá vize, která se v Brně čas od času znovu vynoří a vznikne k ní nová studie či projekt. Stejně jako tentokrát, kdy Kancelář architekta města Brna dostala za úkol uspořádat na podobu nového objektu architektonickou soutěž s rozpočtem přesahujícím osm milionů korun.
Takto vypadaly plány na brněnský „supermagistrát“ představené v roce 2018.

Takto vypadaly plány na brněnský „supermagistrát“ představené v roce 2018. | foto: CD Centrum

Takto vypadaly plány na brněnský „supermagistrát“ představené v roce 2018.
Takto vypadaly plány na brněnský „supermagistrát“ představené v roce 2018.
Takto vypadaly plány na brněnský „supermagistrát“ představené v roce 2018.
Takto vypadaly plány na brněnský „supermagistrát“ představené v roce 2018.
6 fotografií

„Účastníci v ní navrhnou první etapu stavby pro zhruba 800 úředníků. Celkově by tam v budoucnu mohlo pracovat až 2 200 lidí,“ informuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Důvodem opakovaných vizí brněnských politiků přestěhovat úředníky státní správy a samosprávy do jedné budovy je fakt, že takový provoz vychází efektivněji a navíc lidé najdou všechny služby na jednom místě. Zatímco občanský průkaz si dnes Brňané chodí vyřizovat na Husovu ulici, kvůli dokladům k autu musí na Kounicovu a třeba vozíčkář pro parkovací průkaz ZTP vyrazí ještě na Koliště, kde sídlí odbor sociální péče. Celkem jsou dnes jednotlivé úseky rozdrobené do deseti míst po městě.

„Stav nynějších budov je různý, ale jejich nutné opravy by nás časem stejně dohnaly,“ míní brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva (SOCDEM), který upozorňuje i na fakt, že si město část prostor pro úředníky dokonce pronajímá. Právě tito pracovníci by se tak do případné první části budovy centrálního magistrátu stěhovali jako první, další přijdou na řadu lidé z „dožívajících“ budov na Kounicově.

Vrcholní brněnští politici stále počítají s tím, že by „supermagistrát“ vyrostl na prázdné ploše v Benešově ulici v sousedství tamního autobusového terminálu, kde se plánoval už v roce 2018 za dob primátora Petra Vokřála (dříve za ANO). Tehdy zastupitelé za 140 milionů schválili odkup společnosti, která tu plánovala stavět polyfunkční dům. Po dohodě s městem pak dokonce soukromý investor svůj projekt přepracoval právě na budovu centrálního magistrátu.

Jenže v roce 2022 se podle politiků v další studii ukázalo, že je objekt i tak pro všechny úředníky příliš malý, a tak záměr skončil v šuplíku.

Jak vysoko nabobtná cena?

Nedávno jej však oživil brněnský radní pro územní plánování Petr Bořecký (ANO). Po spolupráci s městským architektem představil kolegům z vedení města takzvanou objemovou zastavovací studii, která říká, že je skutečně možné centrální budovu úřadu a všechny zaměstnance na vybrané místo vměstnat.

Na dotaz, jestli nenastane problém s nedostatečnou kapacitou jako před třemi lety, radní neodpověděl. Nezvedal ani telefon. A mluvčí Kanceláře architekta města Brna Šárka Reichmannová studii odmítla poskytnout s tím, že jde o interní neveřejný dokument. „Hlavním cílem soutěže je nalézt a ocenit optimální architektonické řešení i dispoziční uspořádání nové budovy, které bude možné rozpracovat do navazujících projektových fází,“ sdělila pouze obecně.

Ke stavbě superúřadu se kloní i nové vedení Brna, musí si na ni půjčit

Kvůli minimu informací, které Brno k miliardovým plánům zveřejnilo, nedokážou záměr příliš zhodnotit ani opoziční Piráti. „Dosud jsme neviděli žádnou analýzu nákladů a návratnosti,“ poznamenal pirátský zastupitel Adam Zemek.

Konkrétní odhady nákladů na takto velkou stavbu nejsou uvedené ani v důvodové zprávě materiálu, kterou má MF DNES k dispozici. V roce 2018 se nicméně hovořilo o částce zhruba 1,5 miliardy za centrální magistrát pro 1 100 úředníků. Dnes se mluví o dvojnásobném počtu zaměstnanců v daném objektu, což může sumu i vzhledem k růstu cen stavebních prací minimálně taktéž zdvojnásobit.

Fiasko s Jaltou

Právě kvůli vysokým nákladům se proto počítá, že by se postupovalo po etapách. Kdyby šlo vše rychle, mohl by podle radního Olivy „supermagistrát“ na volné ploše v Benešově ulici stát za čtyři až pět let.

Navíc se počítá s tím, že se nová budova zcela propojí s tou stávající na Malinovského náměstí, kde sídlí rovněž některé odbory brněnského úřadu, například ten bytový. „Toto místo dává smysl i proto, že nedaleko na Orlí je dnes centrální stavební úřad,“ dodává radní.

Zahlcení úředníci a delší lhůty. Brněnský superúřad dostal bídné vysvědčení

A připomíná, že v minulosti existovaly různé úvahy o tom, jestli a kde centrální magistrát postavit, případně zda volnou parcelu neprodat zpět soukromému majiteli.

Takovým fiaskem ostatně dopadl záměr sestěhovat úředníky do paláce Jalta v roce 2006. Tehdy město s podnikatelem Miroslavem Lekešem budovu směňovalo za hodnotné městské parcely a domy v Černých Polích a Pisárkách. Později se však ukázalo, že oprava Jalty by stála přes 300 milionů korun, takže záměr padl.

Brno se pak roky marně snažilo palác prodat, což se nakonec podařilo až v roce 2016 a dnes v něm funguje kabaret, obchody, služby i restaurace.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Zvracení i bezvědomí. Kraj postihla vlna otrav dětí syntetickými kanabinoidy

Osm nezletilých během jediného týdne muselo být v Moravskoslezském kraji na konci září hospitalizováno kvůli otravě syntetickými kanabinoidy. Tyto látky jsou nyní běžně dostupné i lidem mladším...

1. října 2025  8:42

Policie evakuuje střední školu na Děčínsku, někdo tam nahlásil bombu

Policisté evakuují střední školu v děčínských Křešicích kvůli anonymnímu oznámení o údajně nastraženém výbušném systému v objektu. Na místě jsou i další složky integrovaného záchranného systému a...

1. října 2025  8:42

Frýdlantská burza semínek

Akci pro milovníky zahradničení a přírody pořádá Městské muzeum Špitálek ve Frýdlantu. Lidé mohou přijít vyměnit semínka nebo odkopky rostlin na burzu.

1. října 2025  8:37

Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni seniorů 2025

1. října 2025  8:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kadaňská nemocnice pořádá kurzy pro sanitáře, je jich nedostatek

V kadaňské nemocnici pořádají rekvalifikační kurzy pro sanitáře. Bez jejich pomoci se zdravotníci neobejdou. Fluktuace je velká, volná místa mají i další...

1. října 2025  6:40,  aktualizováno  6:40

Vše na jednom místě. Brno oprašuje „supermagistrát“, vznikat má po etapách

Místo více budov v různých částech města se všichni úředníci přesunou do jednoho centrálního „supermagistrátu“. To je ve zkratce letitá vize, která se v Brně čas od času znovu vynoří a vznikne k ní...

1. října 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Zahradu Čech navštívilo více než 54 tisíc lidí

Veletrh Zahrada Čech, který se konal na litoměřickém výstavišti od 12. do 17. září, si nenechalo ujít více než 54 tisíc návštěvníků. Návštěvnost je srovnatelná s rokem 2023.

1. října 2025  6:59

V Teplicích vyrostlo nové víceúčelové hřiště

Nové víceúčelové hřiště se otevřelo v teplické ulici Kosmonautů.

1. října 2025  6:59

Most koupí od státu část území u jezera, o zásadních pozemcích ale jednají roky

Část území u jezera Most, které vzniklo rekultivací bývalého uhelného lomu a jež je vyhledávaným rekreační místem, koupí mostecký magistrát. Státnímu podniku Diamo za něj zaplatí 390 tisíc korun....

1. října 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Talent nemá pohlaví. Výstava v Praze objevuje zapomenuté mistryně umění a dává jim druhý dech

Ženy byly u zrodu umění od samého počátku, jen jejich stopa bývala často přehlížena. Výstava Ženy, mistryně, umělkyně 1300 až 1900, kterou až do 2. listopadu hostí Valdštejnská jízdárna, tento dluh...

1. října 2025

Začíná festival Brno16, který představí krátké filmy z celého světa

V brněnském Kině Art dnes začíná festival krátkých filmů Brno16, který do neděle nabídne desítky snímků z celého světa. V mezinárodní soutěži se představí 34...

1. října 2025  1:14,  aktualizováno  1:14

Ústavní soud vyhlásí nález k náhradě nemajetkové újmy způsobené dlouhou exekucí

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí nález k problematice nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení. Stížnost podal muž, který 17 let čelil nezákonné...

1. října 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.