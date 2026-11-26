Při první akci v nové brněnské multifunkční hale, kterou bude od 4. prosince mistrovství Evropy v házené žen, budou návštěvníci platit za hodinu parkování u haly 30 korun. Jinak mají být parkoviště k dispozici za 20 korun na hodinu, řekla ČTK mluvčí Brněnských komunikací Jaroslava Bílá. Tato městská společnost je správcem parkoviště. Nové představenstvo, které vzniklo po říjnových volbách, ještě bude upravovat ceník, který firma zveřejnila v úterý, ale vzápětí jej stáhla.
Představenstvo chce o cenách ještě diskutovat a pozměnit je. V původním ceníku byly akce rozdělené podle velikosti na několik kategorií, u těch největších akcí mělo být parkovné 600 korun za 12 hodin, u dalších typů akcí se postupně snižovalo. "Je to složitá debata. Parkoviště u hal mají komerční potenciál a chceme motivovat lidi k tomu, aby jezdili primárně MHD a nezablokovali město. Ale zase chceme, aby bylo parkoviště využité i mimo dobu konání akcí. Ale provoz haly bude teprve startovat a máme prostor ceník doladit. Nějaké řešení vyzkoušíme a když nebude fungovat, můžeme ho změnit," řekl novinářům radní pro dopravu Adam Zemek (Piráti).
V létě bude parkoviště sloužit například návštěvníkům koupaliště Riviéra, velká poptávka po parkování bývá v době konání veletrhů. Parkovné bude možné platit buď u samoobslužných pokladen, nebo pomocí aplikace Parkum, která slouží i v dalších parkovacích domech ve správě Brněnských komunikací. Jen u házenkářského mistrovství bude rozdíl mezi některými parkovišti a u některých bude obsluha, které půjde zaplatit výhradně bezhotovostně.
I nový ceník by měl rozlišovat typy akcí. Návštěvník se dozví, do jaké kategorie spadá, buď na webu Brněnských komunikací, nebo v aplikaci Parkum. Aktuální cena bude zobrazená i na displeji při vjezdu na parkoviště. Speciální tarif má platit 90 minut před zahájením akce a 90 minut po jejím skončení. Pro ty, kteří zaparkují dříve, nebo naopak budou odjíždět později, bude cena automaticky rozpočítaná podle běžného a speciálního tarifu. To platí i pro letní parkování, kdy lidé pojedou na Riviéru, v létě ale bude podle Bílé v hale minimum akcí.
Pokud budou někteří lidé návštěvníky jen vysazovat a pojedou zase pryč, budou moct zajet na parkoviště P3, kde bude možné krátkodobě parkovat zdarma.