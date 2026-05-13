Brněnské náměstí Míru čeká rekonstrukce, investiční záměr dnes schválili městští radní. Po úpravách tam vznikne nový park nebo polyfunkční dům, oznámila v tiskové zprávě Klára Opálková z tiskového střediska magistrátu. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 769 milionů korun včetně daně.
Současná podoba náměstí je podle města nevyhovující a nepřehledná, jsou tam dopravní bariéry. Cílem prací je podle Černého z náměstí vytvořit příjemné místo pro pobyt. Podoba náměstí vychází z návrhu ateliéru ofschem architekti, který uspěl v architektonické soutěži Kanceláře města Brna v květnu 2021.
Práce zahrnují úpravu komunikací, vybudování nového parku, opravu tramvajové trati a stavbu polyfunkčního domu. Promění se také bývalý vojenský areál mezi ulicemi Údolní a Lerchovou. Rekonstrukce vyjde včetně projektových prací na 769 milionů korun bez daně.
"Dostavbou nového městského bloku s atraktivním parterem s podloubím, promyšleným prostorovým a provozním konceptem, výběrem vhodných stromů a zútulněním veřejného prostoru dojde k zatraktivnění tohoto nevyužitého centra," uvedl René Černý (Nezávislý, dříve ANO).