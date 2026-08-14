V nejhorším stavu za posledních 40 let. Brněnské stromy extrémně trpí a usychají

Autor: ČTK, iDNES.cz
  10:52
Sledovat Metro na Googlu
Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně podle ředitele Veřejné zeleně města Brna (VZMB) Jozefa Kasaly její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy podle něj trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Aby správci zeleně udrželi dřeviny při životě, zvýšili nasazení techniky i lidí na maximum.

A to i přes to, že správa zeleně výrazně posílila jejich zálivku. Do ulic denně vyjíždí sedm cisteren, spotřeba vody vzrostla oproti běžnému průměru až o 200 procent.

Stromy při letošní vlně veder a nedostatku srážek trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Na snímku stromy na náměstí Svobody v centru Brna. (13. srpna 2026)
Stromy při letošní vlně veder a nedostatku srážek trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Na snímku stromy na náměstí Svobody v centru Brna. (13. srpna 2026)
Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně její nejhorší stav za posledních 40 let. Na snímku stromy na náměstí Svobody v centru Brna. (13. srpna 2026)
Stromy při letošní vlně veder a nedostatku srážek trpí extrémním vysycháním a nadměrným prohříváním půdy i ve večerních hodinách. Na snímku stromy na náměstí Svobody v centru Brna. (13. srpna 2026)
Vlivem přetrvávajících veder a sucha usychají stromy na náměstí Svobody v centru Brna. (13. srpna 2026)
21 fotografií

Dopady současného počasí se na stromech projevují okamžitě, podle Kasaly však jde v tuto chvíli primárně o estetický problém. Zásadní podle něj bude, jak se stromy dokážou s tepelným šokem vyrovnat v dalším období.

„Nyní je to vizuální škoda, ale projeví se to až příští rok. Proléváme, co to dá, aby stromy přežily do příštího roku, aby polovina či celé stromy úplně neuschly,“ uvedl Kasala. Řekl, že na extrémní podmínky v ulicích jsou nejhůře adaptovány především starší a větší výsadby, zatímco semenáče z lesa zvládají situaci lépe.

Aby správci zeleně udrželi dřeviny při životě, zvýšili nasazení techniky i lidí na maximum. „Jezdí sedm skupin denně. Běžně to bývají čtyři skupiny pět až šest dní v týdnu,“ přiblížil ředitel. V terénu je tak denně sedm vozů, z nichž každé udělá průměrně čtyři otočky. Celkem tak do brněnských ulic denně dostanou okolo 40 metrů krychlových vody.

Rostoucí intenzita péče se tak výrazně odráží na celkové spotřebě vody. Zatímco na konci června byl nárůst oproti dlouhodobému průměru stoprocentní, v současných dnech je spotřeba ještě vyšší. „Oproti průměru minulých let spotřebujeme tak o 200 procent více vody,“ podotkl Kasala. Doplnil, že přesná čísla za letní měsíce budou k dispozici až po vyúčtování faktur.

Jižní Morava teď připomíná spíš poušť. Krajina je doslova spálená, usychají i keře

Zvýšené nároky na zálivku budou znamenat i vyšší finanční zátěž, VZMB však zatím o mimořádné navýšení rozpočtu radnici nepožádala. „Máme nějaké zisky z doplňkové činnosti. Na možném navýšení se ale s vedením města budeme domlouvat,“ uvedl šéf brněnské zeleně.

Kromě samotného kropení z cisteren využívají správci zeleně i další postupy, které mají stromům pomoci absorbovat alespoň minimální vlhkost. Samotné zavlažovací vaky podle Kasaly současné extrémy samy o sobě nespasí. „Snažíme se zlepšit půdní podmínky, a to nakypřením stromových míst. Kde to jde. Pomáhají i hloubkové injekce až do jednoho metru, prolití s přídavkem přírodních výluhů,“ dodal Kasala.

Doplnil, že cílem těchto aplikací není stimulace růstu, ale zvýšení celkové kondice a odolnosti stromů.

20. července 2026
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

KVÍZ: Kolik toho víte o vesmíru?

Tento pozoruhodný pohled na Velkou rudou skvrnu a bouřlivou jižní polokouli...

Planety, černé díry, Měsíc nebo slavné vesmírné mise. Vesmír fascinuje lidstvo od nepaměti a dodnes skrývá řadu tajemství. Myslíte si, že se vyznáte ve Sluneční soustavě a poznáte základní...

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední Evropě a bankéři už oslovují možné kupce. Nejčastěji se v souvislosti s novými majiteli skloňují...

KVÍZ: Jste milovníkem italské kuchyně? Tak se ukažte!

Jídelní lístek, který obsahuje klasické pizzy, „pizzerty“ a nové inovace, jako...

Pizza, těstoviny, tiramisu nebo Aperol Spritz. Italská kuchyně patří bezpochyby k nejoblíbenějším na světě a za pravou italskou pizzou i dalšími specialitami cestují lidé z celého světa. Myslíte si,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Letenských sadech hořelo, na nábřeží se odkláněla veřejná doprava

Hasiči likvidují požár porostu v Letenských sadech. (10. srpna 2026)

V Praze v Letenských sadech hořelo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů. Podle policie byl kolem deváté hodiny požár uhašen, nedošlo k žádnému zranění. Strážníci teď budou zjišťovat příčinu...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

Muž se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích, soud stížnost zamítl

Neznámý pachatel v Teplicích zničil pomník vojákům Rudé armády. (7. května 2025)

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost muže, který se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích. Sochu loni zničili neznámí vandalové. Teplické zastupitelstvo v prosinci schválilo...

14. srpna 2026  11:52,  aktualizováno  11:52

Rozpaky nad obalovou revolucí. Máme dodržovat pravidla, ale nevíme jaká, stěžují si firmy

Začala platit nová evropská legislativa týkající se obalů.

S velkými změnami musí od středy počítat většina firem v kraji. Kvůli novým pravidlům Evropské unie pro obaly budou muset často měnit způsob balení svých výrobků i používané materiály. Problém je, že...

14. srpna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček navštívil PBS Velká Bíteš, lídra českého leteckého průmyslu

14. srpna 2026  11:28

Požár návěsu kamionu omezil provoz na D1 v Ostravě. Řidič tahač včas odpojil

U mimoúrovňového křížení dálnice D1 a Rudné ulice v Ostravě začal hořet přívěs...

Požár návěsu kamionu omezil v pátek krátce před desátou hodinou dopoledne dopravu v úseku u mimoúrovňové křižovatky mezi Rudnou ulicí a dálnicí D1 v Ostravě ve směru na Polsko. Nájezd na Rudnou byl...

14. srpna 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

To jsou věci, sníh v srpnu? Běžkaři na Karlově mostě propagovali slavný závod

Běžkařská show na Karlově mostě. Exhibice podpořila otevření registrací na...

Mně se to snad zdá, to není možné... Turisté, ale i běžní Pražané brzy ráno nechápali, co se to děje na Karlově mostě. Těsně za Malostranskou mosteckou věží na tunách navezeného sněhu vznikla v...

14. srpna 2026  11:12

Liberecký kraj má desítky pivovarů, lákají na nové chutě, exkurze i kulturu

Pivovar v Jablonci chátral, hrozilo, že půjde k zemi. Nyní tu noví majitelé...

Od velkých tradičních pivovarů až po malé regionální provozy. Liberecký kraj je domovem řady podniků, kde si lidé mohou vychutnat lokální pivo, nahlédnout do výroby nebo spojit návštěvu s koncertem,...

14. srpna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Po kolejích, kde se zastavil čas. Z gauče poznáte zapomenuté kouty Evropy

Dokumentární série Po kolejích dávných železnic ukazuje kouzlo železnice v...

Staré dieselové lokomotivy, úzkokolejky, horské tunely a tratě, na kterých jako by se zastavil čas. Fanoušci železnice i cestovatelské nostalgie si přijdou na své. Prima ZOOM uvede dokumentární...

14. srpna 2026  11:01

NSS zamítl stížnost muže, který žádá obnovu pomníku rudoarmějce v Teplicích

ilustrační snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost muže, který se domáhal obnovení pomníku rudoarmějce v Teplicích. Sochu loni zničili neznámí vandalové....

14. srpna 2026  9:16,  aktualizováno  9:16

Developer Morávek zůstává po nehodě v nemocnici, už je v péči českých specialistů

Vlivný olomoucký byznysmen a developer Richard Morávek.

Na konci července měl vážnou nehodu, i po více než dvou týdnech se známý olomoucký developer Richard Morávek stále zotavuje v nemocnici. Od minulého týdne je v péči specialistů ve Fakultní nemocnici...

14. srpna 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

V nejhorším stavu za posledních 40 let. Brněnské stromy extrémně trpí a usychají

Stromy při letošní vlně veder a nedostatku srážek trpí extrémním vysycháním a...

Letošní vlna horka a nedostatek srážek způsobily na městské zeleni v Brně podle ředitele Veřejné zeleně města Brna (VZMB) Jozefa Kasaly její nejhorší stav za posledních 40 let. Stromy podle něj trpí...

14. srpna 2026  10:52

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Lanškroun kvůli suchu zakázal odběr povrchových vod

ilustrační snímek

Městský úřad Lanškroun zakázal kvůli dlouhotrvajícímu suchu a velmi nízkým průtokům odběr povrchových vod pomocí technických zařízení. Opatření se týká všech...

14. srpna 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Dřevěnice ve Valašských Kloboukách nabídnou valašská řemesla a lidovou muziku

ilustrační snímek

Dřevěnice ve Valašských Kloboukách na Zlínsku se otevřou návštěvníkům. Lidé v historických objektech i v dalších památkách ve městě uvidí ukázky valašských...

14. srpna 2026  8:56,  aktualizováno  8:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×