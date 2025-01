Senátní volby v Brně vyhrál v prvním kole Papoušek, vystřídá zesnulého Krause

Zdeněk Papoušek získal v doplňovacích volbách do Senátu přes padesát procent hlasů a zvítězil tak již v prvním kole. Výsledky sledoval s kolegy v místní pivnici. „Mám samozřejmě velkou radost, ale že se to podaří v prvním kole, to jsem vůbec nečekal,“ řekl po vítězství nový senátor Papoušek. Oslavovat plánuje dále se svými podporovateli a voliči „Dáme si určitě pivo,“ zmiňuje s úsměvem.

„Těší mě vidět, že moji voliči zjevně stejně jako já podporují prozápadní myšlení a demokracii, což je podle mě v této době velmi důležité,“ doplnil. Ve svém volebním období by se rád zaměřil na podporu vzdělávání. Jedním z jeho cílů je snaha o desegregaci vzdělávání.

Jeden z jeho podporovatelů při sledování volebních výsledků zmínil, že se mu líbí Papouškova energie a jeho vztah k mladým lidem. „Snaží se výuku dělat zajímavou, zábavnou a určitě bude dobrý senátor,“ uvedl.

Nově zvolený senátor se ujme mandátu s platností do října 2026. Obsadí místo po zesnulém Romanu Krausovi (ODS), který náhle zemřel loni 30. října. Doplnil, že plánuje vstoupit do senátorského klubu ODS a TOP 09, jehož členem byl právě Kraus.

Podle svých slov se Papoušek zatím nedokáže vyjádřit k tomu, zda se po skončení senátu bude chtít angažovat v dalších volbách. „Nevím jaká bude za rok doba a politická situace, takže to vyhodnotím až to bude aktuální,“ uvedl.

Papoušek šel do voleb ve volebním obvodu Brno–město jako nestraník s podporou rovnou sedmi stran – od nominující ODS přes KDU–ČSL, TOP 09, STAN, Piráty, Zelené až po uskupení Fakt Brno. Povoláním je sociolog a středoškolský učitel. V horní komoře působil již mezi roky 2014 a 2020.

„Zdenál je osobnost, odvedl skvělou práci“

Ke kandidatuře ho vyzval sám předseda Senátu Miloš Vystrčil, což podpořili i další senátoři. „Zisk skoro 60% hlasů při 6 kandidátech je úžasný úspěch. Zdenál je osobnost a člověk, kterého si velmi vážím. Navíc ve volební kampani ON i jeho tým odvedli skvělou práci,“ uvedl Vystrčil na sociální síti X.

Novému senátorovi poblahopřál také premiér Petr Fiala. „Výhra již v prvním kole voleb je velký úspěch a Zdeněk bude pro Senát velkým přínosem!“ uvedl na sociální síti X.

„Dal jsem si na rozmyšlenou dva dny. Řekl jsem, že do toho půjdu rád, protože je tam mnoho dobrých lidí. Navíc se ukázalo, že to má širokou podporu různých prozápadně orientovaných politických stran, které ačkoliv mají na některé věci odlišné názory, dokázali to potlačit a shodnout se na tom podstatném. To je podle mě dobrý signál, že se ty strany sjednotily pro nadcházející volby,“ vysvětlil svou kandidaturu po výhře Papoušek.

Druhá skončila náměstkyně brněnského primátora Karin Podivinská (ANO, SOCDEM). Kromě ní stáli ve volbách proti Papouškovi také strážník Městské policie Brno a zastupitel Králova Pole Petr Koš (SPD, Trikolora a hnutí PRO), bývalý ředitel brněnské zoo Martin Hovorka (Přísaha), předseda Moravského zemského hnutí Pavel Trčala a právník Milan Hamerský (KAN).

Účast v prvním kole doplňovacích voleb byla letos v Brně s téměř 21 procenty pátá nejvyšší. Vůbec nejvíce lidí přišlo v roce 1999 - téměř 34 procent.

V doplňovacích volbách volili lidé v obvodu 60 Brno–město, do něhož spadají městské části Žabovřesky, Jundrov, Komín, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora, Medlánky, Ivanovice, Jehnice, Ořešín, Útěchov a Brno–sever.