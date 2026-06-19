Brno vybralo firmu, která postaví bytové domy na Kamenném vrchu

Brno vybralo zhotovitele 24 bytových domů s družstevními a nájemními obecními byty na Kamenném vrchu. O stavbu měli zájem tři uchazeči, s nejnižší cenou přesahující dvě miliardy korun zvítězila společnost Strabag + Syner pro Kamenný vrch II. Výběr firmy už potvrdili brněnští radní i členská schůze družstva, informoval dnes magistrát v tiskové zprávě.
Nyní běží lhůta pro odvolání. Pokud vše půjde dobře, smlouvu se zhotovitelem město podepíše v letních měsících a na podzim předá staveniště. Firma má na výstavbu 353 bytů rozmístěných do tří ulic tři a půl roku, uvedl magistrát.
"Jeden dům s 19 byty bude financovat městská část Brno-Nový Lískovec a následně ho bude pronajímat, tři domy s 54 byty si ponechá pro nájemní bydlení město a zbylých 280 bytů vznikne v režimu družstevního bydlení," uvedla náměstkyně primátorky pro oblast bydlení Karin Podivinská (Brnoklidem).
"K rezervacím zbývá posledních asi 60 bytů. Je to nejlevnější cesta k novostavbě v Brně, protože město na rozdíl od soukromých developerů nepřidává k cenám žádné marže. Družstevníci si je pořídí čistě za náklady," dodala. Informace i přihlašovací formulář jsou dostupné na bydleni.brno.cz.
Radní se na středečním zasedání také zabývali výběrem banky, která družstvu pro výstavbu poskytne úvěr. Město oslovilo pět největších bank v Česku, nejvýhodnější nabídku poskytla Československá obchodní banka. Výběr banky ještě musí schválit zastupitelstvo, které zasedá v úterý 23. června.