Brno vybralo projektanta pro přeměnu Chleborádovy vily na centrum Leoše Janáčka

Brněnští radní vybrali projektanta pro první etapu proměny Chleborádovy vily ve Smetanově ulici na centrum Leoše Janáčka. Zakázku získala Projekční kancelář ateliér DWG, která má obdobné zkušenosti například s úpravami Ústavního soudu, uvedla v tiskové zprávě náměstkyně primátorky Karin Podivinská (Brnoklidem). První etapa prací bude zahrnovat zajištění statiky budovy nebo odstranění vlhkosti.
Město získalo nemovitost začátkem loňského roku, kdy ji směnilo s Biskupstvím brněnským za nevyužívanou školní budovu na Jánské. O vilu na nároží Kounicovy a Smetanovy ulice usilovalo mnoho let kvůli úzké vazbě na Leoše Janáčka. Pracoval tam jako ředitel a pedagog varhanické školy a posledních 18 let svého života strávil v domku postaveném na její zahradě.
Za projektovou dokumentaci město zaplatí dva miliony korun bez daně. Náklady na první etapu prací město odhaduje na 90 milionů korun, přesná částka však vyplyne z projektu. Na vyhotovenou projektovou dokumentaci by měly v roce 2027 navázat stavební práce, které mají podle magistrátu zajistit před dalším chátráním jak Chleborádovu vilu, tak i domek v zahradě, v němž skladatel žil.
"Jakmile se na nové působiště přesune stávající ZUŠ varhanická, začne Muzeum města Brna i s vnitřními úpravami. V areálu bude expozice věnovaná Janáčkovi, koncertní sál, ale také dětské centrum, kavárna nebo prostor pro edukační aktivity," doplnila Podivinská.
Plánované centrum by mělo provozovat Muzeum města Brna. V objektu zůstane Janáčkův archiv, který je zapsaný v mezinárodním registru Paměti světa UNESCO, a některá pracoviště Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea jako knihovna, studovna a badatelna. Další části Chleborádovy vily se mají otevřít veřejnosti. Kromě konání různých akcí tam vznikne stálá audio expozice, dětské a edukační centrum se zaměřením na hudební vzdělávání nebo kavárna. Janáčkův domek zůstane v současné podobě jako intimní vhled do skladatelova každodenního života.
Otevření centra směřuje město do roku 2028, kdy uplyne 100 let od úmrtí Janáčka, doplnila primátorka města Markéta Vaňková (ODS). Ve stejném roce by mělo být dokončeno i Janáčkovo kulturní centrum, které vzniká mezi Besední a Veselou ulicí. Koncertní sál bude sloužit Filharmonii Brno.