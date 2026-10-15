Brno vybralo zhotovitele sociálně-zdravotního komplexu na Červeném kopci

Autor: ČTK
  17:52aktualizováno  17:52
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Sociálně-zdravotní komplex na Červeném kopci v Brně postaví společnosti Winning PS, IDPS a Geosan Group. Zhotovitele radní vybrali na středečním zasedání, vysoutěžená cena je necelých 890 milionů korun bez daně. Zařízení, jehož klienty budou lidé s potřebou následné zdravotní péče, senioři a handicapovaní, by mohlo být hotové v roce 2029. Stavbu zaplatí město, uvedl magistrát v tiskové zprávě.

Stavbu areálu město připravuje mnoho let. Výběrové řízení na zhotovitele trvalo déle než rok. Termín se posouval kvůli úpravě zadávacích podmínek, později i kvůli četným dotazům uchazečů.

"Komplex budou tvořit tři pavilony propojené jednopodlažní vstupní halou, která bude volně přecházet ve venkovní piazzettu a dále do zahrady a parku. Součástí projektu jsou i zahradní práce a přeložky sítí," uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).

Centrum bude mít 150 lůžek ve dvoulůžkových pokojích. Pavilony budou čtyřpodlažní a kromě zázemí pro pacienty bude komplex vybaven ordinacemi lékařů, pracovnami zdravotních sester, rehabilitačními místnostmi, prostory stacionární péče, společnými prostory, jídelnami či sociálním zázemím.

"Jednotlivé pavilony budou mít zelenou střechu, mezi další udržitelná opatření patří i výstavba retenčních nádrží, z nichž se pak bude zavlažovat okolní park. V projektu se počítá také s 51 parkovacími místy, která budou částečně zakryta pergolou," řekl náměstek primátorky pro investice René Černý (Nezávislý, dříve ANO).

Komplex na Červeném kopci patří mezi strategické projekty, které mají Brno připravit na stárnutí populace. Město očekává v příštích deseti letech výrazné demografické přetížení, které se začne mírně snižovat až po roce 2050. Vzroste počet lidí starších 80 let a těch, které trápí demence a jiná závažná onemocnění. Nápor na sociální systém bude rychlý a navíc za situace, kdy jsou sociální služby dlouhodobě na hraně svých kapacit a evidují seznamy neuspokojených žadatelů.

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