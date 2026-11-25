Brno kvůli zklidnění dopravy v centru při konání adventních trhů zakáže vjezd do Solniční a Veselé ulice. Omezení má začít platit od pondělí 30. listopadu a potrvá do 24. prosince, vyplývá z dnes zveřejněné veřejné vyhlášky na úřední desce. Město tak rozhodlo po zkušenostech z loňska, kdy se téměř neustále Veselou ulicí a také Dominikánskou táhla dlouhá fronta aut. Radní pro dopravu Adam Zemek (Piráti) také na svých sociálních sítích zmínil, že uvažuje o zklidnění této části historického centra do budoucna dlouhodobě, čímž navázal na úvahu svého předchůdce ve funkci Petra Kratochvíla (ODS).
Kolony se tvořily jak kvůli tomu, že značná část návštěvníků trhů chtěla zaparkovat v garážích ve Velkém Špalíčku, tak proto, že křižovatka na Šilingrově náměstí propustí z centra jen minimum aut. Jinudy přitom auta, která do Veselé ulice vjedou, nemohou odjet. Nastartovaná a pomalu se posunující auta navíc zhoršovala ovzduší tisícům návštěvníků trhů, především na Dominikánském náměstí. Problémem byla i bezpečnost, kdy se lidé mezi auty proplétali.
Pod dočasnou zákazovou značkou bude ještě dodatková tabulka, která umožní vjezd dopravní obsluze. "Dodržování zákazu vjezdu bude kontrolovat městská policie," napsal ČTK Zemek.
Trvale by se měl dopravní režim ve Veselé ulici změnit po dostavbě Janáčkova kulturního centra (JKC), které má být hotové v roce 2028. Kancelář architekta města Brna na podzim zpracovala koncepční studii, která počítá s tím, že se na ulici nebude parkovat, protože pod JKC jsou podzemní garáže. Díky tomu vznikne v ulici větší prostor pro chodce, bude místo pro zeleň, pro restaurační předzahrádky a automobilový provoz by měl být silně regulovaný.