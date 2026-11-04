Brno získalo povolení záměru pro stavbu jižní části bulváru k novému nádraží

Brno získalo povolení záměru pro stavbu jižní části ulice, která spojí centrum města s novým vlakovým nádražím. Stavba by mohla začít ve druhé polovině příštího roku, předpokládané náklady jsou 53 milionů korun bez daně, sdělil ČTK mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek. Bulvár bude mít název Evropská třída, se stavbou jeho severní části začalo město letos na jaře.
"Jedná se o etapu bez tramvajové trati, ta bude vyprojektována, povolena a realizována následně. Předpokládané náklady etapy s tramvajovou tratí stanoví projektová dokumentace," uvedl Poňuchálek.
Severní část ulice začalo Brno stavět letos v únoru, 334 metrů dlouhá část za asi 129 milionů korun by měla být hotová příští rok v létě. Bulvár bude hlavní ulicí nové čtvrti Trnitá, kde má v budoucnu bydlet až 15.000 lidí, vzniknou zde i obchody a kanceláře. Ulicí má jezdit tramvaj, má v ní být cyklostezka, silnice a chodníky.
Nová čtvrť se již staví bez ohledu na to, kdy Správa železnic (SŽ) začne se stavbou nádraží. Mnoho let se počítalo s rokem 2028, je ale pravděpodobné, že stavba začne nejdříve na začátku 30. let, uvedl v září mluvčí SŽ David Kabele. Na začátku října vypsala SŽ výběrové řízení na zpracování dokumentace pro posuzování vlivů na životní prostředí EIA a projektové dokumentace pro povolení stavby nového brněnského hlavního a heršpického nádraží.
Přestavba brněnského uzlu je jednou z klíčových infrastrukturních staveb Česka, po Praze jde o druhý nejvýznamnější železniční uzel. Hlavní nádraží už dnes kapacitně nestačí stále rostoucím požadavkům dopravců. Roste totiž objem dálkové i příměstské dopravy. Celkové náklady na přestavbu uzlu už před lety SŽ odhadla na více než 70 miliard korun.