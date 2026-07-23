Brno znovu pronajme prostory v Muzejce, bývalý nájemce je vyklidil

Brno znovu pronajme prostory bývalé řemeslné pekárny v Berglově paláci na Moravském náměstí, takzvané Muzejce. ČTK to řekla Radka Loukotová z tiskového střediska brněnského magistrátu. Využití prostorů bránily spory s bývalým nájemcem, kterým byla společnost Gattamelata. Město vedlo se společností tři spory, v jednom z nich požadovalo vyklizení prostor. Spor skončil, protože bývalý nájemce prostory sám opustil, upozornil tento týden Český rozhlas. Pokračují však další dva spory.
Nájemce Muzejky dostal výpověď z nájmu v květnu 2023. Město to odůvodnilo dlouhodobými problémy s placením nájemného či záloh na energie nebo svévolnými úpravami interiérů bez respektu k památkové hodnotě. Společnost v reakci na výpověď na instagramu označila osm let fungování v městských prostorách za neskutečně těžké, vedení města za despotické a arogantní.
Po skončení sporu o vyklizení město připravuje prostory k novému pronájmu. Podle Loukotové by město chtělo záměr zveřejnit během prázdnin. Doplnila, že v prostorách bude moct být cokoli, v podmínkách pronájmu totiž nebude, že musí být prostory využity pro gastro provoz.
Mezi společností Gattamelata a městem nadále existují dva soudní spory. V jednom firma žaluje Brno za bezdůvodné obohacení. Žalobce požadoval po městě 1,2 milionu korun, soud v Brně mu částečně vyhověl. Podle rozsudku by mělo město zaplatit zhruba 160.000 korun. Proti tomuto rozsudku se obě strany odvolaly. "Odvolací soud rozhodl a potvrdil rozsudek soudu prvního stupně," řekla Loukotová. Ve druhém sporu je žalobcem Brno, jeho předmětem jsou dlužné částky z nájmu do konce roku 2023. "Okresní soud v Třebíči se usnesl, že řízení bude přerušeno do pravomocného skončení druhého řízení. Tento soudní spor zatím běží bez jakéhokoliv posunu," dodala Loukotová.
Berglův palác, známý také jako Berglerův palác, Berglova vila či Muzejka, byl postaven v 60. letech 19. století jako novorenesanční dům s novogotickou fasádou. Stavbu navrhl vídeňský architekt Heinrich Ferstel, autor nedalekého Červeného kostela a několika dalších brněnských staveb. Jméno Muzejka dům dostal ve 20. letech minulého století, když patřil Zemědělskému muzeu a v přízemí byla Kavárna Muzeum. Muzeum bylo v roce 1943 zrušeno, název budově zůstal. Památkově chráněná je od roku 1964.