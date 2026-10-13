Brnoklidem vzniklé okolo bývalých členů ANO se do zastupitelstva Brna nedostalo

Hnutí Brnoklidem, které vzniklo okolo členů vyloučených z hnutí ANO, na brněnský magistrát neproniklo. Kandidátka vedená náměstkyní primátorky Brna Karin Podivinskou Karasovou získala 1,89 procenta hlasů. Podivinská na dotaz ČTK dosud nereagovala. Zastupitelka Brna a trojka kandidátky Kateřina Jarošová ČTK dnes sdělila, že ambice na magistrát byla větší. O další budoucnosti hnutí se podle Jarošové bude ještě jednat. Značka je podle ní zajímavá.
Volby v roce 2022 vyhrála ODS s TOP 09, která vytvořila koalici s hnutím ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. ANO koncem loňského roku deset členů hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé to odmítli a zůstali ve vedení města.
Brnoklidem založili bývalí členové hnutí letos na jaře. "My jsme cílili na magistrát dostat, tedy chtěli jsme získat alespoň těch pět procent," řekla Jarošová. Podle ní výsledek mohlo ovlivnit to, že kandidovalo relativně dost subjektů a také hodně nových stran.
"Bylo to velmi narychlo, byla velmi krátká doba si vše nachystat. Měli jsme těžkou výchozí pozici. Museli jsme čekat, až nás ministerstvo zaregistrovalo, teprve potom jsme mohli získat reklamní plochy," řekla Jarošová. Hnutí se na sebe snažilo upoutat i jinými prvky, například stánky v podobě veřejných toalet nebo zaregistrováním psích kandidátek.
O místa v zastupitelstvu se ucházelo kromě hnutí Brnoklidem i hnutí Nové Brno architekta Michala Sedláčka, které však mandáty nezískalo. Úspěšné bylo naopak hnutí Za Lužánky, které v čele s Janou Janulíkovou získalo v městském zastupitelstvu tři křesla a je zapojené do koaličních vyjednávání.
Hnutí Brnoklidem kandidovalo také v několika městských částech, uspělo pouze v Komíně, kde kandidátku vedla právě Jarošová. "Podařilo se nám dosáhnout na tři mandáty, to beru jako neskutečný výsledek. Byli jsme založení v dubnu. Já jsem měla v Komíně lidi, kteří byli z velké části nováčky. Pro mě největší výsledek je Komín, i když jsme v opozici," uvedla Jarošová.
Jako zastupitelka Brna měla na starosti marketing a PR. "Dostali jsme Brno do různých televizních výstupů v rámci mnoha akcí, i těch mezinárodních. To si myslím, že se nám bude vracet v oblasti turismu, ale uslyší na to třeba i investoři," poznamenala Jarošová. Marketing je podle ní velmi potřeba, jde o oblast propojenou se sportem, s kulturou či s cestovním ruchem.
Volby v Brně vyhrála koaliční kandidátka KDU-ČSL a STAN v čele se starostou Kohoutovic Jakubem Hruškou, získali přes 27 procent hlasů. O možné koalici jedná vítěz voleb s ODS a TOP 09, Zeleným Brnem, Piráty a Fakt Brno TU! a hnutím Za Lužánky. Primátorem má být Hruška. ANO, které skončilo ve volbách třetí s 11 zastupiteli, skončí zřejmě v opozici.