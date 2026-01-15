Vzácného brouka vědci spatřili po více než sto letech. V starodubech na Soutoku

Jiří Černý, ČTK
  13:02aktualizováno  13:02
Vědci v Chráněné krajinné oblasti Soutok po více než sto letech od prvního nálezu narazili na lesknáčka dubového, jednoho z nejvzácnějších evropských brouků. Dosud byl znám z několika ojedinělých, převážně historických nálezů z jižní a střední Evropy. Na českém území jej entomologové zachytili jen jednou, a to v roce 1911 ve Střelicích u Brna. Jedinečné staré duby na Soutoku poskytují unikátní prostředí, které skrývá i další extrémně vzácné druhy.
Živého lesknáčka dubového nacházejí vědci jen v extrémně vzácných případech....

Živého lesknáčka dubového nacházejí vědci jen v extrémně vzácných případech. Nejčastěji se to daří v Maďarsku. | foto: Tamás Németh

Vědci z Entomologického ústavu Akademie věd broučka zachytili už v roce 2022, zpracování vzorků a popis pro odborný časopis Klapalekiana však pozdržel zveřejnění unikátního nálezu až do prosince minulého roku. „Hrozně dlouho se čekalo na vydání článku. Lesknáček ale s nejvyšší pravděpodobností na Soutoku je i v aktuální chvíli,“ vysvětluje Lukáš Čížek z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR.

Lesknáček dubový je drobný brouk s lesklým povrchem těla. Je vázaný na staré duby, kde žije pod kůrou v chodbičkách kůrovců, kterými se živí. Vědci našli jeden exemplář na starém dubu nedaleko zámečku Pohansko.

„Přítomnost jednoho z nejvzácnějších evropských brouků podtrhuje význam mohutných dubů v CHKO Soutok pro zachování přírodní rozmanitosti naší země. Duby jsou domovem mnoha unikátních, často velmi ohrožených druhů. Problém je, že rychle mizí,“ uvedl Čížek.

Lesknáčka dubového objevili vědci v Česku po 111 letech. V starých dubech CHKO Soutok se mu má dobře dařit.

„No a že jsme jej neobjevili za těch více než sto let? Lesknáčky se nikdo moc nezabývá, byť zrovna tihle jsou velcí a pěkní. Ten rod má ale jen tři druhy a tenhle je obzvlášť vzácný. Jen v Maďarsku jsou schopni jej zachytit častěji a pravidelněji,“ dodává entomolog.

Takzvané staroduby v CHKO Soutok představují dřeviny, které se před více než sto lety rozhodli Lichtenštejnové zachovat při lesnickém hospodaření a rozsáhlých krajinářských úpravách. Stromy dnes odumírají a donedávna to vypadalo, že ze Soutoku zmizí.

V roce 2007 ale začali lesníci stromy stojící na pasekách ponechávat, konkrétně šlo o stovku stromů na deset hektarů pasek. Většina jich přežila a podle ochránců přírody rychle přirůstají.

„Patří obrovský dík lesníkům, protože tyto lesy jsou biologicky nejbohatší. Na velké ploše nikde v Evropě nenajdete takto zachovalý les. Navíc Soutok je unikátní, že pokud už takový kousek lesa máte, je vždy v horách. Zde se rozkládá na nížině, a ta je vždy teplejší a tím je i bohatší na druhy. A Soutok je na dřevní brouky superbohatý. Jsou to desítky extrémně vzácných druhů,“ obhajuje existenci chráněné krajiny Čížek.

Lesknáčka dubového objevili vědci v Česku po 111 letech. V starých dubech CHKO Soutok se mu má dobře dařit. Lesníci tyto unikátní stopadesátileté stromy udržují a ty vydávají unikátní druhy.

Vedle lesknáčka vypichuje například potemníka Corticeus versipellis. „Ten je popsaný v devatenáctém století v Itálii, pochází z Toskánska. Netušíme ani, jak to zvíře žije, víme jen, že taktéž v chodbičkách kůrovců. A toho jsme také na Soutoku zachytili jako unikát. Však také chystáme článek s první pořádnou fotkou toho druhu, která se na internetu objeví,“ přibližuje vědec.

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Chráněná krajinná oblast Soutok vznikla teprve loni v létě, je domovem mnoha druhů rostlin, živočichů a hub. V roce 2018 byl v lokalitě popsán i nový druh brouka, kožojed moravský. Žije tam v tuzemsku nejbohatší populace motýlů nesytek, vzácná můra svlačcová či 80 procent původních druhů ryb. Vyskytuje se v ní také 250 druhů ptáků, z nichž tu 140 druhů hnízdí, například vzácný orel královský.

„Bojuji za Soutok už desítky let a odpor proti němu vychází z jediného zdroje. Není zdaleka tak silný, jak je v médiích prezentovaný,“ staví se Čížek pevně za zachování ochrany v oblasti, kterou zvažuje ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé sobě) zrušit.

Soutok má rozlohu má 125 kilometrů čtverečních. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota. Lokalitě se také říká Moravská Amazonie.









