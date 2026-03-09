Na místě slavné továrny už rostou nové domy
V areálu Zbrojovky Brno stávala rozsáhlá továrna založená v roce 1918, v níž se ve velkém vyráběly ruční zbraně, lehké kulomety a jiné střelné zařízení pro armádu, ale také řada civilních produktů jako osobní automobily, psací stroje, jízdní kola a průmyslové stroje.
Po druhé světové válce se výroba rozšířila i na traktory Zetor, motory a další techniku a podnik se stal významným symbolem brněnského průmyslu dvacátého století.
Po roce 1989 začala Zbrojovka postupně ztrácet zákazníky i zaměstnance a přizpůsobovat se novým ekonomickým podmínkám, což vedlo k poklesu výroby a nárůstu finančních problémů. V roce 2003 společnost zkrachovala a v roce 2006 byla výroba zbraní i ostatních produktů definitivně ukončena, když byli propuštěni poslední zaměstnanci a majetek byl zlikvidován nebo prodán jiným firmám.
Přeměna více než dvaadvacetihektarového areálu bývalé Zbrojovky v Zábrdovicích potrvá ještě deset až patnáct let. Cílový stav počítá s výstavbou celkem 2 500 bytů a více než 230 tisíci metry čtverečními komerčních a administrativních ploch. Aktuálně se v lokalitě souběžně staví první čtyři objekty a navazující dopravní infrastruktura.
Areál Jaselských kasáren v Králově Poli byl rozsáhlý vojenský komplex původně postavený v 19. století jako dělostřelecká kasárna. Později to bylo místo, kde působily různé armádní útvary včetně dělostřeleckých a spojovacích praporů či radiotechnických jednotek.
Budovy a dvory sloužily dlouhá desetiletí jako kasárenské objekty československé a později české armády, některé prostory se pro veřejnost staly známé také díky natáčení televizního seriálu Četnické humoresky.
Po roce 1989 a následně v průběhu 21. století kasárny postupně ztratily svou původní vojenskou funkci a areál začal chátrat. Demolice původních budov začala v roce 2007. Následovaly dlouholeté spory mezi městem a soukromým developerem o využití pozemků, které bránily jakékoli aktivitě a nechaly území zarůstat.
V zarostlém prostoru přespávali bezdomovci a potulovala se zvířata, lidé mu proto dali nálepku Sherwoodský les podle známého místa, kde „vládl“ Robin Hood a jeho zbojníci.
V prostoru bývalých Jaselských kasáren má vzniknout nová obytná čtvrť tvořená 13 bytovými domy s celkem 530 byty, 17 obchody, mateřskou školkou a zhruba 700 parkovacími místy. Součástí projektu budou také dva vnitrobloky se zelení a retenčními nádržemi na dešťovou vodu určenou k závlaze. Na konci roku 2025 začala příprava pozemku ke stavbě.
Textilní království v novém hávu
Textilní továrny Stiassni a Neumark, známé pod názvem Vlněna, vznikly již ve druhé polovině 19. století v prostoru mezi ulicemi Přízova a Dornych a byly součástí rozsáhlé textilní výroby v regionu, který býval označován jako moravský Manchester.
Po druhé světové válce byly továrny znárodněny a sloučily se do národního podniku Vlněna, který pokračoval v textilní výrobě až do roku 1997, kdy výroba definitivně skončila.
V druhé polovině 20. století a zejména po roce 1989 textilní průmysl v Brně postupně ztrácel význam kvůli změnám v ekonomice, konkurenci a restrukturalizaci státních podniků, čímž zanikla i tradiční výroba ve Vlněně. Po ukončení výroby a opuštění objektů se areál v městské části Brno-střed dlouho nacházel ve špatném stavu a od roku 2016 byla zahájena postupná demolice většiny průmyslových budov.
V bývalém areálu Vlněna probíhá rozsáhlá přestavba, v jejímž rámci vznikne celkem 520 nových bytů a ubytovacích jednotek. Součástí nové výstavby jsou také kancelářské prostory a veřejná vybavenost včetně krytého bazénu se třemi dráhami, přičemž část novostaveb v areálu již byla v posledních letech otevřena. Dokončení výstavby je plánováno na čtvrté čtvrtletí roku 2026.
Z Malé Ameriky bude malý New York
Historická budova známá jako Malá Amerika v areálu hlavního nádraží byla postavena v letech 1894 až 1897 pro potřeby železnice jako moderní skladiště s kolejovými úrovněmi a třemi skladištními podlažími, které sloužilo k manipulaci s náklady a zbožím. Tento objekt z režného zdiva se dochoval jako kulturní a industriální památka a dlouho byl součástí železniční infrastruktury Brna.
Původní funkce skladiště a železničního manipulačního prostoru postupně zanikla s přeměnou a přesunem nákladní dopravy a změnami v organizaci železnice, takže objekty dlouho zůstaly nevyužité a začaly chátrat. V důsledku toho byla Malá Amerika uvolněna z původní provozní role. V roce 2025 získala objekt společnost Brno new station development, která má ve správě výpravní budovu hlavního nádraží.
Zatímco u samotné historické budovy stále není jasné, jak konkrétně bude využita, v bezprostřední blízkosti odstartoval na začátku února 2026 rezidenční projekt nazvaný Nová Amerika, v němž mají vzniknout čtyři obytné budovy s celkem 243 byty různých velikostí od malých jednotek až po prostorné penthousy.
Projekt má být dle slov developera navržen tak, aby měly čtyři samostatné domy odlišný architektonický výraz inspirovaný motivy newyorské architektury.
Místo vojenských skladů dům od Jiřičné
Mezi ulicemi Veveří a Kounicova v blízkosti historického centra města stál rozsáhlý soubor vojenských skladů z dob Rakouska-Uherska, které sloužily jako skladovací a logistické prostory pro armádní materiál. Tyto objekty patřily k původní infrastruktuře města pro vojenské účely a několik desetiletí tvořily rozlehlou industriální plochu s typickou starou zástavbou, která svou podobou připomínala historické vojenské úložiště.
Skladové objekty postupně ztratily svoji funkci a dlouho chátraly, což vedlo k jejich opuštění a zhoršení stavu i bezpečnostní situace na místě. V důsledku toho byly budovy na začátku roku 2018 rozebrány demoliční technikou. Součástí areálu byla doposud prodejna potravin Albert.
Na místě má nyní vzniknout polyfunkční dům podle návrhu slavné architektky Evy Jiřičné, projekt počítá s výstavbou bytů doplněných o komerční prostory a podzemní parkování. Pozemek koupil developer v roce 2017, pravomocné stavební povolení získal v prosinci 2023, v současnosti probíhají přípravné práce a dokončování projektové dokumentace. Zahájení samotné výstavby je podle jednatele společnosti Veveří Centre Pavla Knapce plánováno na polovinu roku 2026.
Chytrá čtvrť s chladicí věží? Nakonec ne
Špitálka byla od první poloviny 20. století součástí rozsáhlého průmyslového a energetického areálu, který využívaly především Teplárny Brno. Nacházely se zde technologické provozy, dílny, administrativní objekty i výrazná chladicí věž, která sloužila jako součást energetické infrastruktury pro zásobování města teplem.
Areál ve čtvrti Trnitá je dodnes částečně využíván společností Teplárny Brno, zatímco jiné objekty již ztratily původní funkci a zůstávají nevyužité jako například chladicí věž, která je dál jedním z dominantních prvků oblasti.
Město plánovalo proměnit část území v takzvanou chytrou čtvrť Špitálka, která měla nabídnout bydlení, kanceláře i veřejné prostory, přičemž počítala se zachováním a novým využitím chladicí věže například jako vyhlídky. Projekt byl připravován několik let, ale v roce 2026 Brno oznámilo, že od původní koncepce chytré čtvrti ustupuje a místo ní připravuje jiné využití území, například výstavbu školy.
Nejasná budoucnost továrny na sukno
Areál v ulici Křenová, původně vybudovaný ve druhé polovině 19. století jako textilní továrna firmy Mayer & Mandl, patřil k architektonicky nejhodnotnějším komplexům takzvaného moravského Manchesteru. Továrna se specializovala na zpracování vlny a výrobu sukna. Po roce 1948 byl podnik znárodněn a začleněn do národního podniku Mosilana, který v masové produkci oděvních tkanin pro tuzemský i zahraniční trh pokračoval až do pádu komunistického režimu.
Definitivní konec výroby v tomto historickém areálu nastal v polovině 90. let, kdy se privatizovaná společnost rozhodla přesunout veškerý provoz do nově vybudovaného moderního závodu v Černovicích. Důvodem byla především logistická a technologická nevhodnost starých vícepodlažních budov pro těžké moderní tkalcovské stavy a nemožnost splnit nové ekologické normy v centru města.
V bývalém areálu Mosilany v širším centru Brna se počítá s budoucí výstavbou, její konkrétní podoba však zůstává nejasná. Investor původně zamýšlel demolici většiny objektů a vznik nového obytného souboru, záměr ale narazil na odpor města i památkářů a také na ministerstvo kultury, které část areálu prohlásilo za kulturní památku.
Společnost Financial Consortium, jež pozemky vlastní, podle svého vyjádření i nadále zamýšlela proměnit brownfield na moderní čtvrť, ale podrobnosti nejsou známé. Na aktuální dotazy iDNES.cz developer nereagoval.
Po šití obleků a kabátů zůstává prázdno
Areál oděvního podniku Kras na Starém Brně představoval desítky let jeden z klíčových uzlů jihomoravského textilního průmyslu. Komplex budov mezi ulicemi Veletržní a Rybářská sloužil jako centrála národního podniku, kde probíhal kompletní cyklus konfekční výroby od návrhů až po masové šití pánských obleků a kabátů.
Konec výroby v brněnském závodě byl důsledkem neschopnosti podniku adaptovat se na otevřený trh po roce 1989. Firma se potýkala s technologickou zastaralostí, vysokými provozními náklady rozsáhlého areálu a nárůstem konkurence. Po neúspěšné privatizaci se společnost propadla do hlubokých dluhů, které v roce 2001 vyústily ve vyhlášení konkurzu. Většinu výrobních hal dělníci následně v roce 2008 strhli, čímž definitivně skončila průmyslová historie této lokality.
Plánovaný projekt Mendel Plaza, který má nahradit areál bývalého podniku Kras, zůstává i po více než patnácti letech od demolic v rovině nerealizovaných záměrů. Rozlehlá plocha v sousedství Mendlova náměstí figuruje jako nevyužitý brownfield, přičemž poslední oficiální zprávy o povolovacím řízení pocházejí z roku 2022.
Původní záměr počítá s výstavbou souboru sedmi polyfunkčních bloků, které mají nabídnout přibližně 350 bytů a rozsáhlé administrativní i obchodní prostory doplněné podzemním parkovištěm.
Židovská koželužna se mění na Rybářku
Hned přes ulici od někdejšího Krasu se nachází areál bývalé továrny Bloch & Söhne, kde od 60. let 19. století fungoval koželužský podnik založený židovským obchodníkem Enochem Blochem. Firma se postupně etablovala jako přední regionální dodavatel vojenské výstroje a obuvi a působila na trhu více než sedmdesát let.
Průmyslová éra podniku skončila během druhé světové války po arizaci majetku nacisty a následné deportaci členů Blochovy rodiny do koncentračních táborů. V poválečných dekádách budovy sloužily různým provozům, než se lokalita definitivně proměnila v zanedbaný brownfield.
V současnosti prostor prochází proměnou v rámci developerského projektu Rezidence Rybářka. První etapa výstavby již byla dokončena, nyní probíhá demolice posledních původních objektů a připravuje se stavba druhé fáze.
Developer Impera zde plánuje vybudovat osmipodlažní blok se 147 byty, komerčními prostory v přízemí a podzemním parkovištěm. Hotovo má být v roce 2028.