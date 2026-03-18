Šestašedesátiletý Adams se do Česka vrací pravidelně, v Brně hrál třikrát. Při prvním brněnském vystoupení v roce 2014 sledoval Adamse pod širým nebem na Velodromu desetitisícový dav. Odehrál tehdy všechny své hity, fanoušci s ním zpívali dlouhé pasáže některých písní. V letech 2017 a 2024 následovaly halové koncerty.
Zejména v 80. a 90. letech patřil Adams k nejznámějším tvářím rockové a popové scény. K jeho hitům patří skladby Cuts Like a Knife, Heaven, Summer of 69, Run To You nebo 18 Till I Die. Nazpíval také řadu filmových písní a duetů.
Zatím poslední studiovou nahrávku Roll with the Punches vydal Adams loni. Je také spoluautorem muzikálu Pretty Woman, který znají i brněnští diváci. Nastudovalo jej Městské divadlo.
Adams působí jako úspěšný fotograf a věnuje se charitě. Je držitelem mnoha ocenění včetně Grammy, Juno nebo MTV Video Music Awards.
Dosud byla zřejmě největším lákadlem letošní koncertní sezony na jižní Moravě Anastacia. Americká popová zpěvačka, známá svým chraplavým hlasem, vystoupí 15. října ve Starez Aréně Vodova v Brně. Naváže jím na loňský vyprodaný koncert v Praze, kde oslavila 25 let od vydání svého nejúspěšnějšího alba Not That Kind.
„Od té doby prodala více než 30 milionů desek a cestou posbírala celou řadu ocenění. Stojí za obrovskými hity, včetně několikanásobně platinových I’m Outta Love, Paid My Dues a Left Outside Alone,“ popisuje na webu společnost Ticketportal.
Na své si přijdou i milovníci živelné rockové muziky. V brněnské Winning Group Areně si 10. října nachystala koncert kapela Kabát, o pět dní později, tedy ve stejný den jako Anastacia, pak dorazí do Sona Dymytry a Arakain.
2. srpna 2025