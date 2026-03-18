Bryan Adams se vrací do Brna, chystá minimalistickou show bez velké kapely

Autor: ČTK, iDNES.cz
  8:52aktualizováno  8:52
Kanadský rockový zpěvák Bryan Adams, interpret mnoha světových hitů, odehraje 22. června akustický koncert v Janáčkově divadle v Brně. Písně zazní jen za doprovodu kytary či klavíru. Minimalistická show bez velké kapely a velké produkce nechá vyniknout samotné skladby i příběhy, které za nimi stojí, uvedl za organizátory Ondřej Pojzl.
Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023)

Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové. (3. srpna 2025)
Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové.
Před koncertem vypláchl Park 360 hustý déšť, ale Adamsův koncert už proběhl bez...
Adams diváky v Hradci nadchnul. Sypal jeden hit za druhým.
22 fotografií

Šestašedesátiletý Adams se do Česka vrací pravidelně, v Brně hrál třikrát. Při prvním brněnském vystoupení v roce 2014 sledoval Adamse pod širým nebem na Velodromu desetitisícový dav. Odehrál tehdy všechny své hity, fanoušci s ním zpívali dlouhé pasáže některých písní. V letech 2017 a 2024 následovaly halové koncerty.

Zejména v 80. a 90. letech patřil Adams k nejznámějším tvářím rockové a popové scény. K jeho hitům patří skladby Cuts Like a Knife, Heaven, Summer of 69, Run To You nebo 18 Till I Die. Nazpíval také řadu filmových písní a duetů.

Koncert Bryana Adamse v O2 areně (16. prosince 2023)
Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové. (3. srpna 2025)
Bryan Adams na koncertě v Hradci Králové.
Před koncertem vypláchl Park 360 hustý déšť, ale Adamsův koncert už proběhl bez komplikací.
22 fotografií

Zatím poslední studiovou nahrávku Roll with the Punches vydal Adams loni. Je také spoluautorem muzikálu Pretty Woman, který znají i brněnští diváci. Nastudovalo jej Městské divadlo.

Adams působí jako úspěšný fotograf a věnuje se charitě. Je držitelem mnoha ocenění včetně Grammy, Juno nebo MTV Video Music Awards.

Dosud byla zřejmě největším lákadlem letošní koncertní sezony na jižní Moravě Anastacia. Americká popová zpěvačka, známá svým chraplavým hlasem, vystoupí 15. října ve Starez Aréně Vodova v Brně. Naváže jím na loňský vyprodaný koncert v Praze, kde oslavila 25 let od vydání svého nejúspěšnějšího alba Not That Kind.

Brno potěší Dracula, Redzed i Anastacia. Chystá se také divadelní wrestling

„Od té doby prodala více než 30 milionů desek a cestou posbírala celou řadu ocenění. Stojí za obrovskými hity, včetně několikanásobně platinových I’m Outta Love, Paid My Dues a Left Outside Alone,“ popisuje na webu společnost Ticketportal.

Na své si přijdou i milovníci živelné rockové muziky. V brněnské Winning Group Areně si 10. října nachystala koncert kapela Kabát, o pět dní později, tedy ve stejný den jako Anastacia, pak dorazí do Sona Dymytry a Arakain.

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct kilometrů dlouhé východní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Kdy bude hotovo?

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v příštích letech zásadní proměna. Vedení Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze chce z...

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

Turnov zavede od konce března zónový systém parkování, zdraží dlouhodobé stání

ilustrační snímek

Turnov na Semilsku zavede od konce března nový systém parkování na městských placených parkovištích. V současnosti má každé vlastní ceník, nově bude 16...

18. března 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Střední průmyslová škola Zlín otevřela zrekonstruovanou sportovní halu

Střední průmyslová škola Zlín dnes otevřela zrekonstruovanou sportovní halu. Hala slouží více než 50 let a rekonstrukce byla nutná, rozdělená byla do čtyř...

18. března 2026  10:25,  aktualizováno  10:25

V Kopřivnici se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem

ilustrační snímek

Ve výstavním pavilonu na Novém náměstí v Kopřivnici na Novojičínsku se v pátek uskuteční divadelní festival pro děti Za zrcadlem. Uvidí tam tři představení....

18. března 2026  10:23,  aktualizováno  10:23

MetLife je opět na seznamu nejobdivovanějších společností Fortune World 2026

18. března 2026

České Budějovice chystají opravu jedné z největších mateřských škol ve městě

ilustrační snímek

České Budějovice zahájí v létě opravu jedné z největších mateřských škol ve městě v Nerudově ulici. Předpokládané náklady na modernizaci se blíží 100 milionům...

18. března 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Šest zraněných při srážce auta a sanitky. Jeden z převážených pacientů pak zemřel

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se ráno srazila dvě auta, šest lidí se...

U Lékařovy Lhoty na Českobudějovicku se dnes brzy ráno ranní srazilo osobní auto s převozovou sanitou. Jeden z transportovaných pacientů nehodu nepřežil, dalších pět lidí utrpělo zranění. Jednu ženu...

18. března 2026  8:22,  aktualizováno  11:45

České firmy stále nevyužívají data z výroby naplno. Better Industry má řešení

18. března 2026  11:44

Pardubice znovu projednají územní plán. Po 15 letech se možná dočkají schválení

ilustrační snímek

Příprava nového územního plánu Pardubic trvá už více než patnáct let a stále není u konce. Ve středu v 16 hodin radnice pořádá snad poslední veřejnou diskusi. Radnice věří, že dokument stihne...

18. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Bybit EU spojuje síly s PayPalem pro jednodušší vklady a výběry kryptoměn

18. března 2026  11:41

Za jednu jízdu tři pokuty. Tah mezi Opavou a Bruntálem hlídají nové radary

Řidič volkswagenu dostane za jednu jízdu mezi Bruntálem a Opavou tři oznámení o...

Tisíce aut denně a jen málo z nich dodržuje rychlost. Situace ve Velkých a Malých Heralticích, jež leží na silnici I/11 mezi Opavou a Bruntálem, už je pro místní tak neudržitelná, že tam rovnou na...

18. března 2026  6:22,  aktualizováno  11:38

Výstava Psychiatrie: pomoc nebo hrozba? - problémy v péči o duševní zdraví

18. března 2026  11:35

