Bučovice na Vyškovsku začnou měnit bývalý průmyslový areál na novou čtvrť

Oblast bývalých nábytkářských UP závodů v Bučovicích na Vyškovsku o rozloze přibližně šesti hektarů se začne letos na podzim měnit na novou čtvrť. Vzniknou tam rodinné i bytové domy a parkoviště pro desítky aut, v plánu jsou i dětská hřiště. Stavební firma, která v soutěži na vybudování infrastruktury zvítězila s nabídkou 164 milionů korun, zahájí práce přibližně 21. září. ČTK to řekl starosta města Jiří Horák (KDU-ČSL). Na projekt získalo město dotaci 100 milionů korun z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
Zhruba polovina šestihektarové plochy je určena pro domovní a bytovou zástavbu. Město připraví pozemky pro 55 rodinných a šest bytových domů. Zbývající část území poslouží jako veřejný prostor s vysokým podílem zeleně. Vybudování infrastruktury a veřejných prostranství by mělo být hotové do poloviny roku 2028.
Vysoutěžená cena je nižší než původní předpoklad, který činil 217 milionů korun. "Podařilo se nám dosáhnout velmi dobré ceny. V soutěži bylo více firem," uvedl Horák.
Stavební práce zahrnují inženýrské sítě pro budoucí obytnou zástavbu i rozsáhlé úpravy veřejných prostranství. "Pro občany města bude zásadní, že se opraví komunikace kolem vlakového nádraží a vzniknou desítky nových parkovacích míst jak u nádraží, tak v prostoru areálu. Upraví se břeh Litavy, kde vznikne náplavka, nový park, cyklostezka a dětská hřiště," přiblížil starosta.
Příprava území si vyžádala zbourání zchátralého průmyslového areálu, z něhož zůstala pouze památkově hodnotná Druckerova vila. Podle starosty vyšel výkup pozemků a následná likvidace starých objektů na 50 milionů korun.
Návratnost investice má zajistit prodej parcel, které se budou dražit do konce letošního roku. "Když započítáme dotaci a předpokládaný zisk z prodejů pozemků, tak by to pro město mělo být ziskové. Když to půjde dobře, mohou to být i desítky milionů korun. Se zastupiteli jsme už hovořili o tom, že získané prostředky bychom investovali do výstavby nové sportovní haly," dodal starosta.
Součástí rozvoje území je také plán Jihomoravského kraje na stavbu čtyřpodlažního domova se zvláštním režimem pro 104 klientů. Odhadované náklady jsou 456 milionů korun.