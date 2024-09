Záchrana kina Scala si vyžádá stamiliony, Polívkovo divadlo o sál přijde

Vedení Brna nyní jedná s dotčenými stranami o tom, zda by dům nepřevzaly do svého majetku a nezajistily opravu.

Ze statických a laboratorních posudků vyplývá, že železobetonová konstrukce je nevyhovující a nesplňuje normy tak, aby mohla plnit funkci nosné konstrukce. Obvykle se podle magistrátu v takovém případě volí jako nejefektivnější uzavření a demolice. Nyní to ale není možné, z technického hlediska jsou totiž sály kina a divadla ve vnitrobloku a nelze tam dostat stavební stroje. Zájmem města navíc je, aby byla památkově chráněná budova zachovaná a zůstal v ní kulturní provoz.

Vedení Brna se přes prázdniny se závěry odborníků seznámilo a nyní o budoucnosti objektu jedná. „Stále platí nabídka, kterou jsme učinili Masarykově univerzitě, a to odkoupit budovu za symbolickou korunu a následně ji ve vlastní režii upravit pro účely, pro kterou ji univerzita dosud využívala. Zároveň jsme v kontaktu také se společností Dům Scala, která je částečným vlastníkem budovy a má vyhrazeno předkupní právo, i s druhým nájemníkem, tedy Divadlem Bolka Polívky,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Univerzita se rozhodne během podzimu

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš považuje prostor za jedinečný. „Vzhledem k tomu, o jak složitou otázku jde, kdy je ve hře několik technických variant možných úprav, budeme určitě k finálnímu rozhodnutí potřebovat znát také názor stavebního úřadu a hasičů, neboť protipožární opatření mají stále přísnější normy. Také potřebujeme zjistit, jak by situaci vnímali památkáři a další vlastníci pozemku, na kterém se objekt částečně nachází,“ sdělil Bareš.

Podle odhadů univerzity by si kompletní oprava objektu při zachování sálu kina i dalšího patra vyžádala více než 330 milionů korun. „Což je suma, u které bychom museli hledat zdroje financování. Byl bych rád, kdybychom dospěli k nějakému závěru na podzim, přičemž k otázce případného odkoupení se musí vyjádřit také Kolegium rektora s děkankami a děkany jednotlivých fakult i rozhodovací orgány,“ dodal Bareš.

Varianty řešení rekonstrukce primárně vycházejí z myšlenky zachování tvaru a funkčnosti sálu kina Scala bez výraznějších zásahů, které by mohly ovlivnit akustiku, projekční možnosti či kapacitu sálu.

Znamená to však, že prostor sálu Divadla Bolka Polívky, který dnes zabírá výšku dvou podlaží, by byl zredukován na jedno podlaží. Získané místo by sloužilo pro novou ocelovou konstrukci a sál divadla by tímto zanikl. Nově vytvořený nižší prostor by mohl sloužit například pro komunitní aktivity nebo jako galerie.