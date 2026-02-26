Bulvár široký 50 metrů. V Brně začala stavba spojnice z centra na nové nádraží

Oldřich Haluza
  17:02aktualizováno  17:02
Moderní pulzující ulice lemovaná stromy, živý prostor s obchody a službami, dostatek místa pro chodce, cyklisty i řidiče. Tak má vypadat zcela nový Bulvár, který propojí historické centrum Brna s budoucím hlavním nádražím u řeky Svratky v nové čtvrti Trnitá. Dělníci se ve čtvrtek oficiálně pustili do výstavby severní části této páteřní spojnice mezi Opuštěnou a Uhelnou ulicí.

Příprava klíčové trasy k novému nádraží trvala dlouhé roky. Nyní začne konečně dostávat konkrétní reálné obrysy. Stavba zabere 16 měsíců, hotovo by mělo být v létě příštího roku.

„Projekt považuji za neuvěřitelně zlomovou věc, protože se díky němu otevírá obrovské území, které tady leželo po desítky let ladem. Všichni jsme si přáli, aby se s ním už konečně pohnulo,“ prohlásil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Zahájení stavby severní části nového bulváru, který propojí centrum Brna s budoucím vlakovým nádražím. Osa bulváru povede tam, kde jsou vidět náletové dřeviny.
Zahájení stavby severní části nového bulváru, který propojí centrum Brna s budoucím vlakovým nádražím. Osa bulváru povede tam, kde jsou vidět náletové dřeviny. Jeho šíře bude od červeného kolíku až po novostabvu na druhé straně.
Bulvár bude široký 50 metrů, tedy více než například nedaleké Nové sady. Po stranách vzniknou široké chodníky, cyklostezky, dále dva pruhy v každém směru pro automobilovou dopravu. Později uprostřed ulice v pásu zeleně přibude tramvajová trať, která není součástí aktuálně započatého projektu. Ve finále mají Bulvár oživit vysázená stromořadí platanů a trvalkové záhony.

„Severní úsek páteřní silnice nové čtvrti Trnitá je prvním dílkem do skládačky, který propojí centrum města s budoucím vlakovým nádražím,“ prohlásil Kratochvíl s tím, že proměna území bude v příštích letech pokračovat mnohem progresivněji než dosud. „Město v této lokalitě dozná opravdu obrovských revolučních změn,“ dodal.

Nyní se v místě nachází volná a neudržovaná zelená plocha a také náletové dřeviny. Za výstavbu 334 metrů dlouhé severní části Bulváru souběžného s ulicí Trnitá zaplatí město 129 milionů korun bez daně. Původně počítalo se zhruba 160 miliony, zakázku se však podařilo vysoutěžit levněji.

Peníze na brněnské nádraží se nakonec našly, přípravy se mohou naplno rozjet

Pro jižní část nové ulice byla zpracovaná projektová dokumentace a požádáno o povolení záměru. Začít vznikat by mohla nejdříve v příštím roce. Z plánovaných ulic v nové čtvrti už došlo k prodloužení Uhelné a dokončuje se protažení Kalové, které má být hotové do konce letních prázdnin.

„Konečně se děje něco velkého“

„Zahájení Bulváru je zásadní, protože Brňané konečně uvidí, že se tu děje něco velkého. Velkými kroky byly i zboření železniční polikliniky nebo stavby soukromých investorů, ale nyní město v nové čtvrti spouští zásadní velkou stavbu. Tento rok má začít vznikat i nedaleký protipovodňový park. Půjde o znamení pro celé Brno, že už nejde pouze o vizualizace nebo plány, o kterých se roky jen mluví,“ uvedl architekt a vedoucí střediska projektové přípravy Brněnských komunikací Michal Sedláček.

Právě jeho tým má na starosti přípravu budoucího nádraží i nové čtvrti. Podle Sedláčka se Bulvár stane centrální městskou třídou, označuje jej za Václavské náměstí Brna.

Jak se dostat na nádraží? Budoucí brněnskou stanici obslouží třináct linek

Po dokončení má začít severní část Bulváru sloužit pro běžný provoz. Hlavní proud aut by dál jezdil po Opuštěné, z níž má jít do nové ulice odbočit kolmo vpravo. Z ní by řidiči odbočili do Opuštěné také rovněž vpravo. K tomu je však nejdříve nutné upravit čerstvě započatý projekt. Na opačné straně vznikne křižovatka ústící do Uhelné.

Z developerských projektů, které budou v budoucnu lemovat Bulvár, dosud stojí pouze Rezidence u Vaňkovky. Firma MS Invest staví polyfunkční komplex Trnitá II převážně s byty. Na opačné straně vybuduje J&T Real Estate rozsáhlou výstavbu tří městských bloků pod názvem Trio Brno. Aktuálně stále čeká na povolení.

Muzeum v Litomyšli otevře výstavu o historii cyklistiky ve městě

V Brně vznikla Lustigova knihovna, jsou v ní také osobní věci, třeba psací stroj

V Liberci otevřeli hygienické a ošacovací středisko pro lidi bez domova

