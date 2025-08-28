Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Budova na rohu ulic Nádražní a Bašty byla postavena podle návrhu brněnského architekta Oskara Pořísky a patří mezi skvosty rané brněnské avantgardy.
„Vznikla u příležitosti konání Výstavy soudobé kultury v Československu v roce 1928, pro jejíž účely vznikl také areál brněnského výstaviště. Spolu s dalšími funkcionalistickými budovami měla stavba představit Brno jako moderní město kvalitní architektury a služeb,“ popisuje historický význam budovy tiskový mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) Michal Konečný.
Původně objekt sloužil pro potřeby Městské ubytovací kanceláře. Za svou téměř stoletou historii se dočkal výměny majitelů a různých rekonstrukcí hned několikrát. Nyní je budova součástí městské památkové rezervace a dnes v ní otevřel svou pobočku fastfoodový řetězec Burger King.
„Všechny venkovní i vnitřní úpravy probíhaly pod dozorem NPÚ a odboru památkové péče magistrátu (OPP MMB),“ podotýká náměstkyně brněnské primátorky pro oblast správy majetku Karin Podivinská (ANO).
Město mělo na starosti rekonstrukci vnějšího obalu budovy, který bylo potřeba zásadně upravit. „Budova byla v sedmdesátých letech velice necitlivě zrekonstruována,“ zmiňuje Antonín Malec z OPP MMB. Luxfery (skleněné cihly - pozn. red.) byly nahrazeny otevíratelnými okny, zmizela také pásová okna a došlo ke kompletní výměně omítky. I přes rozsáhlé změny se však celý objekt stal kulturní památkou.
Zákaz lepení plakátů, nebarevné logo
První významné obnovy se budova dočkala v roce 1994 díky investici cestovní kanceláře Čedok, projektanty byli architekti Bohumila Hybská a Radim Musil z Architektonického atelieru M+H. Rehabilitace se dočkala zejména fasáda, která se přiblížila své původní podobě z let 1926 až 1928. „Čedok uvedl budovu blíže původnímu stavu a my jsme na to teď navázali,“ sděluje Malec.
Budova získala původní střechu, stropy nebo vodovodní a kanalizační přípojky. Město vybudovalo novou vzduchotechniku nebo elektrickou rozvodnu. Celková rekonstrukce stála 6,2 milionu korun s DPH. „Jsou obnoveny i točité schody, které v budově v roce 1928 byly. Opět se také udělala i původní okna,“ přilbližuje Malec.
Na modernizaci vnitřních prostor se jako developer podílela společnost Rex Concepts, která spravuje v Česku dvacet poboček fastfoodové franšízy Burger King. „Chtěli jsme, aby interiér restaurace plynule navazoval na charakter budovy a nabídl zákazníkům nejen oblíbené menu, ale také kulturní hodnotu místa,“ uvedla Kateřina Bryndová, brand manažerka Burger Kingu pro Českou republiku.
Společnost musí dodržovat některá omezení jako například zákaz lepení reklamních plakátů na výlohy. Malec dodává, že NPÚ trval na nebarevném logu, které tak nese bílé, černé a šedé tóny. „Budova byla navržena jako veřejná stavba sloužící občanům a jejich potřebám. V tomto ohledu se její funkce příliš nezměnila,“ komentuje Konečný z NPÚ.
Jedná se o 61. pobočku Burger Kingu v Česku. Otevřena bude v pátek a sobotu od 8 hodin ráno do 2 v noci, ve zbylých dnech od 8 do půlnoci.
