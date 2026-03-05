BuyDubai: Situaci v Dubaji nepodceňujeme, zároveň však nepodléháme panice

BuyDubai sleduje dění ve Spojených arabských emirátech na základě oficiálních vyjádření místních úřadů a ověřených mezinárodních zdrojů.
Podle dostupných informací SAE nejsou přímým účastníkem konfliktu. Útoky směřovaly na americké vojenské základny. Protivzdušná obrana zachytila většinu střel, přičemž jejich trosky zasáhly i některé civilní oblasti včetně části Jebel Ali. Letiště byla dočasně uzavřena a školy přešly na distanční výuku.
„Situaci vnímáme s plnou vážností. V takových chvílích je důležité pracovat s ověřenými informacemi a sledovat především reakci státních institucí, bezpečnostních složek a infrastruktury,“ uvedl Denis Karásek, CEO BuyDubai.
Zájem českých investorů o nemovitosti v Dubaji v uplynulých letech postupně rostl, především v rámci diverzifikace investic mimo domácí trh. Přesná souhrnná čísla o počtu nemovitostí vlastněných českými občany nejsou veřejně dostupná, z praxe je však zřejmé, že česká investorská přítomnost na tomto trhu se postupně posilovala a Dubaj se pro část investorů stala jednou z relevantních zahraničních destinací.
„V této fázi je přirozené očekávat zvýšenou míru opatrnosti a odkládání některých rozhodnutí. V obdobích zvýšené nejistoty bývá reakcí investorů zejména vyčkávání a důkladnější vyhodnocování informací. Smysluplné je proto sledovat vývoj v širším časovém horizontu a vyhnout se unáhleným závěrům,“ doplňuje Karásek.
Významným faktorem bude další vývoj situace. Krátkodobé napětí může trh absorbovat bez zásadních dopadů, při dlouhodobější eskalaci by však bylo nutné přehodnotit širší ekonomické souvislosti. Aktuálně dostupné signály naznačují, že obranné mechanismy fungují, soukromý sektor, včetně developerů a bank, nepřijímá mimořádná opatření a provoz letišť se postupně obnovuje.
BuyDubai situaci nepodceňuje, zároveň však považuje za předčasné činit závěry o jejím dlouhodobém dopadu. Společnost je v kontaktu se svými klienty a poskytuje jim aktuální informace týkající se jejich investic a probíhajících transakcí.
