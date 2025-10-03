Načepují pivo i zahrají basketbal. Veletrh ukáže, co všechno zvládnou roboti

Marek Osouch
  15:22
Na brněnském výstavišti příští týden startuje jedna z největších každoročních akcí, kterou je Mezinárodní strojírenský veletrh. Jeho návštěvníci si letos mohou zahrát basketbal s robotem nebo si od něj nechat načepovat pivo.
Robot basketbalista. Unikátní sportující stroj uvidí návštěvníci v pavilonu P.

Robot basketbalista. Unikátní sportující stroj uvidí návštěvníci v pavilonu P. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Robot Evan zatančil u písniček Gangnam style a Macarena, poté i sám zazpíval....
Prezident Petr Pavel (uprostřed) na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně....
Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce...
Jemná práce. Nový robot společnosti Kuka pomocí senzorů pozná, kdy drží nějaký...
10 fotografií

Robotům a automatizaci průmyslové výroby se veletrh věnuje poslední roky opakovaně, tentokrát se však organizátorům podařilo v pavilonu P vytvořit speciální expozici s názvem Roboty 2025.

Na společném stánku se tak návštěvníci veletrhu setkají s technologickými lídry v robotizaci, ať už jde o řešení ze strany firmy ABB, FANUC, Gimatic nebo Skylimit Industry a dalších.

Cesta z krize pro strojaře? Zaměření na zbrojaře i spolupráce s vývojáři

„Chceme ukázat robotiku v kontextu. Nejen jako technologii, ale i jako nástroj, který mění český průmysl,“ sdělil za tuto unikátní expozici Lukáš Smelík.

Na jednom místě se spojují silné značky, živé rozhovory, které se tady budou natáčet, a také komentované prohlídky. Speciální dvouhodinová trasa zavede návštěvníky napříč expozicemi robotů, aby se dozvěděli, jak už se dnes v českém průmyslu využívají.

Různé autonomní pomocníky uvidí lidé ovšem i v jiných halách výstaviště. Například v pavilonu F. „Bude se tady pohybovat robotický pes, který se dá využívat v záchranných misích,“ poznamenal ředitel Mezinárodního strojírenského veletrhu Michalis Busios.

Přijede i vítěz tendru na dostavbu Dukovan

Čtyřdenní akce je především platformou pro podnikatele k získávání nových obchodních kontraktů, aby se jejich firmy mohly rozvíjet, udržet stávající zaměstnance, popřípadě i jejich počty rozšiřovat. Do Brna přijedou zástupci řady firem z celého světa. Tradičně bude hojná účast z Německa, dorazí ale i technologická velmoc Japonsko nebo delegace z americké státu Georgia.

Robot basketbalista. Unikátní sportující stroj uvidí návštěvníci v pavilonu P.
Robot Evan zatančil u písniček Gangnam style a Macarena, poté i sám zazpíval. Asistoval tak u otevření nového inovačního centra IT společnosti IBM, do kterého se přesunou tři stovky zaměstnanců. (22.6.2016)
Prezident Petr Pavel (uprostřed) na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. (říjen 2024)
Humanoidní robot Pepper na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v roce 2023 rozpozná mimo jiné i lidské emoce, s člověkem také díky fixované kameře udrží oční kontakt.
10 fotografií

Českým podnikatelům představí možnosti podnikání za oceánem nebo jaké nástrahy na ně při vstupu na americký trh čekají. Velkou příležitostí a výzvou, která se v blízkých letech pro firmy nabízí, je rozšiřování Jaderné elektrárny Dukovany na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje.

Vůbec poprvé dorazí do Brna na veletrh představitelé korejské společnosti KHNP, která vyhrála tendr na stavbu dvou dukovanských bloků.

Jaderná elektrárna Dukovany je o krok blíže k plánované dostavbě nových bloků.

„Pokud by si české strojírenství nenašlo svoji příležitost u této historicky největší zakázky, byla by to velká chyba,“ prohlásil generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata. Věří, že právě na výstavišti se čeští podnikatelé dozvědí, co vše včetně bezpečnostních prověrek musejí splnit, aby se do obřího projektu mohli zapojit. „Nebude to však příležitost jen pro strojírenství, ale i stavebnictví a další technologické firmy,“ doplnil.

Strojaři každopádně nezažívají lehké roky. Už loni šéf Svazu strojírenské technologie Ivo Červenka hovořil o tom, jak se firmám po agresivním vpádu Ruska na Ukrajinu nedaří nahradit východní trhy. A letošní rok podle něj pokračoval v propadu.

„Export obráběcích strojů poklesl v prvním pololetí o třicet procent oproti stejnému období minulého roku,“ podotkl. V tomto případě už to nedává do souvislosti s protiruskými sankcemi, ale s problémy německé ekonomiky a tamními automobilkami, jimž se nedaří.

Siemens v Brně představí řešení pro vyšší konkurenceschopnost

Letos se zástupci těchto firem přímo na veletrhu dozvědí něco o tom, jak se zaměřit na sektor, jenž stál v Česku mimo jejich pozornost. Tím jsou zbrojaři, tedy obranný průmysl. Na středu 8. října je plánovaná celodenní konference DEFENCEO, která poskytne návod pro strojírenské podniky, jak se stát dodavatelem zbrojařských firem.

„Bude tam 25 ředitelů českých společností, které přešly od civilní výroby do té dvojího, tedy i vojenského užití. Ti poskytnou návod ohledně toho, jak překonat všechny bariéry v podobě licencí a prověrek,“ přiblížil tuto debatu Jan Homola, který se pravidelně podílí na doprovodném programu strojírenského veletrhu.

Tématem budou i energie

V neposlední řadě pak firmy řeší i téma energií, jejich cen a dopadů na jejich byznys. Právě toto téma bude předmětem další konference, která se rovněž koná ve středu. Diskutovat do Brna dorazí přímo generální ředitel polostátního energetického gigantu ČEZ Daniel Beneš a pak zástupci dalších nejvýznamnějších hráčů na energetickém trhu v Česku. Mezi nimi zástupci společnosti Sev.en miliardáře Pavla Tykače, holding EPH dalšího miliardáře Daniela Křetínského, chybět nebudou ani představitelé společností Innogy, E.ON nebo Veolia.

Generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata

Tématem bude jednak zajištění konkurenceschopných a bezpečných dodávek, což průmyslové podniky nejčastěji řeší, tak i proměna energetického mixu v Česku. Co to bude znamenat nejen pro firmy, ale i pro domácnosti. Debata pak bude pokračovat i další den, kdy se zaměří na budoucnost plynárenství a vůbec využití zemního plynu, malé modulární reaktory, o kterých se diskutuje, a také obnovitelné zdroje.

„Svaz energetiky, který toto fórum vůbec poprvé pořádá, je dalším klíčovým hráčem, který bude svými rozhodnutími podporovat rozvoj strojírenského odvětví,“ dodal ředitel výstaviště Kubata.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pavel odvolil v Černoučku, povolební vyjednávání podle něj nebudou jednoduchá

Povolební vyjednávání podle prezidenta Petra Pavla nebudou jednoduchá i kvůli příkopům, které jsou mezi současnou vládní koalicí a opozicí. Pavel to dnes řekl...

3. října 2025  14:45,  aktualizováno  14:45

Karlovarský kraj vybuduje leteckou záchrannou službu, hotovo má být v roce 2028

Karlovarská zdravotnická záchranná služba se společně s Karlovarským krajem připravuje na zřízení letecké záchranné služby (LZS). Podle rozhodnutí ministerstva...

3. října 2025  14:37,  aktualizováno  14:37

Žena zmizela po rodinném incidentu. Může být nebezpečná, varuje policie

Policie pátrá po devětatřicetileté Jaroslavě Sušerové, která zmizela po rodinném incidentu v Bernarticích na Písecku. Podle policistů může být agresivní vůči sobě i okolí, proto se ji lidé nemají...

3. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:12

Komiksový festival Prásk! zve do knihovny na výstavu, dílny i burzu

V Knihovně města Hradce Králové dnes startuje dvoudenní Komiksový festival Prásk! Akce nabídne výstavy, dílny i přednášky českých komiksových autorů.

3. října 2025  16:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z Jiříkova odjely poslední kamiony, nelegální skládka německého odpadu je pryč

Z Jiříkova na Bruntálsku odjely poslední kamiony s německým odpadem. Skládka je zlikvidována, vzorky půdy a vody odeberou experti z laboratoře příští týden. Ze skládky v Těchanově, místní části...

3. října 2025  16:02

ŘSD opravuje silnici I/20 z Plzně na Karlovy Vary, mezi obcemi Úněšov a Trhomné

3. října 2025  15:59

Blokees uvádí novou kategorii „BLOKEES WHEELS" a představuje desítky nových modelových sad na veletrhu Wonder Festival 2025

3. října 2025  15:46

Žena předstírala nemoc, z muže z Uherskohradišťska vylákala 1,5 milionu Kč

Žena předstírající nemoc vylákala podle policie z muže z Uherskohradišťska přes 1,5 milionu korun. Kriminalisté třiadvacetiletou ženu obvinili z podvodu, uvedl...

3. října 2025  14:14,  aktualizováno  14:14

Onemocnění trávicího ústrojí mohou podle odborníků vyvolat kašel či astma

Některá onemocnění trávicího ústrojí a plic spolu úzce souvisejí, i když jde o odlišné orgány. Příkladem je podle odborníků poměrně rozšířená refluxní choroba,...

3. října 2025  14:11,  aktualizováno  14:11

Herec John Rhys-Davies bude na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu

Britský herec John Rhys-Davies, známý jako Gimli z Pána prstenů, bude příští rok na jaře na jihu Čech pokračovat v natáčení fantasy filmu Srdce Aldorie....

3. října 2025  14:03,  aktualizováno  14:03

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Exděkan platil lopaty i ubytování, řekla svědkyně v kauze neprůhledných stipendií

Studenti fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (FZS) dostali mimořádné stipendium, větší část peněz poslali zpět na účet děkana fakulty a ten z těchto peněz přispěl studentům...

3. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Vraždu pečlivě plánoval, útok byl zákeřný. Osmnáctiletý mladík skončil ve vazbě

Olomoucký okresní soud v pátek poslal do vazby osmnáctiletého mladíka obviněného z vraždy v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Vyhověl tak návrhu státního zástupce. Mladík, který plnoletosti dosáhl teprve...

3. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.