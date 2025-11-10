Rosice, nebo Brno? Skoro jedno. Ceny bytů v menších městech dohánějí metropoli

Oldřich Haluza
  5:42aktualizováno  5:42
Meziroční skok rovnou o dvacet procent zaznamenal jihomoravský byznys s realitami. Táhnou jej hlavně města v okolí Brna, odkud mnozí míří do krajského města za prací a službami. Růst cen právě v těchto lokalitách v poslední době výrazně zrychlil a dotahuje se na regionální metropoli.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Lánský, MAFRA

Podle detailní analýzy portálu Reality.iDNES.cz za září cena prodaného bytu v Tišnově extrémně narostla na 128 tisíc korun za metr čtvereční. Židlochovice hlásily 120 tisíc, znatelně hluboko do peněženky si museli sáhnout i kupující v Kuřimi a Rosicích. Růst cen v těchto a dalších podobných městech využívajících zázemí Brna je aktuálně nejdynamičtější.

Je nutné si přitom zároveň uvědomit, že tamní nabídka je výrazně užší než v jihomoravské metropoli, což může někdy vést ke kolísání cen. V Brně dosáhla částka za metr čtvereční 123 tisíc korun.

Luxusní bydlení jako v hotelu. Pekárenskou minulost oživil nový komplex

Meziročně průměrná cena bytů poskočila za celý Jihomoravský kraj o pětinu na 108 tisíc. Říjen pak ukázal díky silné kombinaci metropole a příměstských lokalit další růst. V nabídce, v níž jich bylo 2 842, se byty příliš „neohřály“. V inzerci vydržely v září průměrně 75 dnů, o měsíc později se doba nabídky zhruba o dva týdny snížila.

„Jihomoravský kraj letos potvrzuje dvojí motor – Brno a jeho zázemí. Byty i domy se prodávají rychleji a dráž, pokud jsou dobře připravené,“ hlásí výkonný ředitel Reality.iDNES.cz Petr Makovský.

Obdobný meziroční nárůst jako u bytů je v současnosti viditelný také u domů. Rovněž v této kategorii se totiž ceny ve velkých sídlech na Brněnsku blíží nabízeným možnostem v Brně. Typicky jde o Kuřim, Šlapanice, Pohořelice, Rosice.

Ačkoliv tyto lokality podle odborníků z Reality.iDNES.cz cenově dohánějí Brno, stále nabízejí lepší „vstup“ než krajské město. Pro mnohé tak slouží jako smysluplné alternativy s často lepším poměrem cena versus výkon.

„Vzhledem k tomu, že prodávám i na Brněnsku, všímám si trendu u generace 35+ prodat byt v Brně a koupit dům v dostupnosti půl hodiny cesty s ideálním přístupem k dálnici na Bratislavu či Mikulov,“ přidává Soňa Kloser Mančíková ze stejnojmenné realitní kanceláře další oblíbenou volbu místa bydlení nakupujících klientů.

Trh je nebývale živý, míní realitní makléři

Z celokrajského pohledu prodávající v září inzerovali domy 99 dnů, cena nemovitostí vylétla na 54 tisíc za metr čtvereční. Odborníci na realitní trh považují současnost za dobré okno pro „zbavení se“ domů. „U prodejů vidíme návrat k investiční jistotě. Trh nepřehání, spíš odměňuje kvalitu a polohu – proto dvouciferný nárůst, ale bez extrémních prostojů,“ míní Ondřej Hon, majitel společnosti CeMap, jež vytváří cenové mapy.

Brno zažívá boom bydlení po „asijsku“, jednopokojové byty jsou stále menší

Podle expertů data jasně ukazují, že se jihomoravský realitní trh po dvou letech „normalizace“ přehoupl do fáze rychlého, ale selektivního růstu. Kvalitní nabídka se prodá rychle a za vyšší cenu, zatímco starší či hůře připravené nemovitosti si vyjedou „svou“ cenu, ale bez dlouhých prostojů. Trh označují za plynulý.

„Aktuální situace projevuje známky nebývalé živosti. Nejen pro nás, co na něm působíme, je tato skutečnost s přihlédnutím k úrovni cen, která je nyní faktem, vcelku překvapivá. Chuť koupěchtivých se ani při těchto relacích příliš nesnižuje, nabídky se umísťují zájemcům dokonce v kratší době než před časem, kdy byly ceny výrazně nižší,“ popisuje majitel vyškovské Multicont reality Karel Rozsypal.

Podle experta bude trend pokračovat

Ekonom z brněnské Masarykovy univerzity Libor Žídek navíc předpokládá, že tlak na realitní trh potrvá i nadále s tím, jak se bude lidem více dařit a porostou jim příjmy. „Vzhledem k tomu, že se v České republice zvyšuje hospodářský růst, který je teď jeden z nejvyšších v Evropské unii, se nedá očekávat, že by se poptávka po bytech a domech snižovala,“ podotýká. Za další faktor označuje třeba fakt, že se dostatečně rychle nestaví, nabídka nemovitostí se tak příliš nezvyšuje.

Nový tah developerů. Kvůli drahým novostavbám se víc staví byty k pronájmu

„Často se mě lidé ptají, kam až ty ceny vůbec mohou ještě růst. Myslím si, že dokud se bude kupovat a prodávat, prostor pro růst se vždy najde. Stále platí pravidlo nabídky a poptávky v souvislosti s cenou,“ prohlašuje Mančíková.

Podle Rozsypala realitní segment do určité míry a zároveň kvůli množství vlivů ztratil logiku. „Hlavní ekonomickou zásadou přece je, že zvýšení úrovně cen má utlumit a regulovat poptávku, ovšem v realitách k této ekonomické zákonitosti vůbec nedochází. I pro nás je překvapení, když klienti reagují na nabídky v cenách, jež se vymykají navyklé úrovni, a následně dochází k prodeji,“ poukazuje realitní makléř na zvláštnost aktuálního stavu při obchodování s nemovitostmi.

Novostavby v Brně dál letí nahoru

Už nad hranici 140 tisíc za metr čtvereční podlahové plochy vyšplhala průměrná cena nových bytů v Brně. Na rekord se dostala poté, co od začátku letoška vzrostla bezmála o deset procent. Zájem kupujících přetrvává i přes neustálé zdražování, což potvrzuje fakt, že se ve třetím čtvrtletí prodalo 306 nových bytů. Desetiletý průměr se přitom pohybuje okolo 230 jednotek za kvartál.

„Brněnský trh se dnes chová vcelku jednoduše – co se připraví a uvede do prodeje, se brzy prodá. Zájem kupujících drží i přes dražší peníze a vyšší ceny,“ shrnul Dalibor Lamka, výkonný ředitel firmy Trikaya, která provádí pravidelnou analýzu realitního trhu v Brně. Nejvíce bytů našlo nové majitele ve čtvrtích Starý Lískovec a Husovice, a to díky projektům Vista Lískovec a Urban Park. Nejžádanější zůstávají menší byty, hlavně 1+kk.









