Nejsilnější třetí čtvrtletí za poslední dekádu zaznamenal brněnský trh novostaveb letos v létě. Od července do září našlo podle nejnovější analýzy místní developerské firmy Trikaya nového majitele 402 nových bytů, což je meziročně o třetinu více.
Navzdory tomu, že letní měsíce bývají na rezidenčním trhu tradičně klidnější a že hypoteční trh během léta zaznamenal ochlazení.
Podle údajů České bankovní asociace vzrostla průměrná úroková sazba u nových hypoték z březnových 4,4 procenta na srpnových pět. V srpnu zároveň jejich objem meziměsíčně klesl o 13 procent. Trh novostaveb je přesto velice živý.
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„Velmi solidní prodeje jsou projevem důvěry kupujících v jejich budoucí ekonomickou situaci. Jsou tak v souladu s celkově velmi slušnou náladou, která v české ekonomice panuje podle průzkumů Českého statistického úřadu i Evropské komise. Snaha zajistit si hypotéku zesílila v první polovině roku jak z důvodu od dubna nastupujícího zpřísnění regulace investičních bytů, tak jako předzásobení v očekávání růstu hypotečních úrokových sazeb,“ zmiňuje ekonom České spořitelny Michal Skořepa.
Průměrná nabídková cena brněnských novostaveb se už od jara pohybuje na rekordní částce zhruba 158 tisíc korun za metr čtvereční a držela se na ní i během léta. V porovnání s tím loňským vyskočila o desetinu.
Zatímco v jarních měsících se nejvíce prodávaly dispozice 2+kk, během léta naopak převážily menší byty 1+kk, které bývají v průměru na metr čtvereční dražší. V létě si zájemci pořídili 169 těchto jednotek, druhá nejžádanější kategorie 2+kk dosáhla 125 prodaných bytů.
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Podle realitního makléře ze společnosti Gaute Dušana Přikryla poptávají garsonky investoři, kteří hledají nemovitost k pronájmu, ale také mladí lidé, studenti nebo páry pořizující si první vlastní bydlení.
„Z pohledu kupujícího má malý byt jednu zásadní výhodu – nižší pořizovací cenu. Přestože je částka za metr čtvereční zpravidla vyšší než u větších jednotek, celkově je přijatelnější a dostupnější. V Brně je průměrná cena nového bytu neuvěřitelně vysoko, a tak je celková suma zásadním faktorem při rozhodování,“ vysvětluje Přikryl.
Jednopokojový byt velký průměrně 32 metrů čtverečních mohli kupující v létě pořídit za zhruba 5,3 milionu, dvoupokojový o výměře 51 metrů čtverečních vyšel na asi 7,7 milionu. Rozdíl v průměru dosáhl dvou a půl milionu, což je pro mnohé zájemce klíčové.
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Kupující si na konci září vybírali z 2 558 bytů, meziročně se nabídka rozšířila o více než tisícovku. Lidé tak mají z čeho vybírat, mohou porovnávat více projektů a dispozic.
Výkonný ředitel Trikayi Dalibor Lamka vidí za rozšířením možností pro zájemce kombinaci několika faktorů.
„Vstoupili sem i mimobrněnští developeři, protože město je pro ně dlouhodobě atraktivní trh. Do nabídky se také začaly propisovat projekty připravované řadu let, často v horizontu 10 až 15 let. Kvůli změnám územního plánování a povolovacích procesů se spouštějí se zpožděním a jejich nahromadění se projeví najednou. Je důležité dodat, že tato širší nabídka je dobrá zpráva pro kupující, ale je to do značné míry výsledek minulosti, nikoliv záruka, že nabídka bude stejně silná i za pár let,“ říká Lamka.
Dostupnost bydlení zůstává špatná
Očekává, že na konci roku by trh mohl dosáhnout hranice 1 500 prodaných bytů a ceny se spíše stabilizují, než že by skokově stouply. A brněnský ekonom Petr Pelc vidí základní scénář dalšího vývoje ve zpomalení růstu cen než v jejich výrazném plošném poklesu.
„Rozhodující bude vývoj hypotečních sazeb, příjmů domácností a zaměstnanosti. Na straně nabídky pak stavební náklady, financování projektů a rychlost přípravy další výstavby. Současné ceny už výrazně omezují okruh potenciálních kupujících. Ani silná potřeba bydlení se nepromění v nákup, pokud domácnost nemá vlastní kapitál nebo neprojde posouzením úvěruschopnosti,“ poznamenává.
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Upozorňuje, že i když je trh novostaveb v současnosti silný, dostupnost bydlení se tím automaticky nezlepšuje. „O situaci domácností, které na vlastní byt nedosáhnou, nám současné dobré prodeje říkají podstatně méně,“ dodává ekonom.
Na problém nedostupnosti bydlení se chce zaměřit i nové vedení Brna. Podle radního pro bytovou výstavbu Matyáše Svobody (ODS) je důležité zachovat stávající podíl obecního bytového fondu, který tvoří asi 14 procent všech bytových jednotek ve městě.
„Pokud chceme po soukromém sektoru, aby stavěl a držel ceny na nějaké únosné míře, musíme zároveň doplňovat vlastní bytový fond,“ poukazuje s tím, že je nutné dávat zpět na trh neobsazené byty, řešit celé prázdné domy a spolupracovat s developery formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru.