Brno vyčlení městské byty pro mladé singles. Nechce, aby utíkali za město

Podle náměstkyně primátorky pro bydlení Karin Podivinské (ANO) ve městě přibývá jednočlenných domácností, a Brno by tak mělo upravit pravidla, podle nichž dnes své byty přiděluje. „V Brně žije víc než 30 tisíc lidí samostatně, z toho naprostá většina je mladých,“ sdělila Podivinská.

Jenže jako jednotlivci si podle ní jen těžko mohou pořídit hypotéku a koupit vlastní byt, nedosažitelné pro některé může být i placení komerčního nájmu. A tak se tito singles stěhují mimo Brno, kde je levněji. Tím však město přichází o příjmy do vlastního rozpočtu. „Naším cílem proto musí být, aby tady zůstávali,“ oznámila náměstkyně.

Brno pro tyto jednotlivce vyčlení malometrážní byty, o něž mladé páry po narození potomka většinou už neměly zájem. „Zároveň mě oslovili někteří starostové městských částí, že by také rádi ze svého bytového fondu vyčlenili malé byty, aby do svých čtvrtí přitáhli mladé lidi,“ informovala Podivinská.

Podle ní budou ze začátku k dispozici desítky bytů, postupně by však jejich počet měl růst. Ostatně Brno plánuje nový bytový dům v ulici Mánesova v Králově Poli, který by byl čistě pro singles. Náměstkyně předpokládá, že by se mohl začít stavět příští rok.

Podle pravidel nesmí být v těchto bytech stejně jako u těch startovacích pro mladé páry a rodiny nájem nižší než 85 korun za metr čtvereční s tím, že vždy od července se tato spodní hranice upraví podle inflace. U čtyřicetimetrového bytu, což je horní hranice podlahové plochy, kterou chce Brno samostatně žijícím dávat, by tak vycházel nájem na 3 400 korun měsíčně.

U singles je kromě věkové hranice 40 let limitem především jejich čistý příjem. Jak uvádí materiál, který projednávali zastupitelé, je opět vázán na statistické údaje. Aktuálně musí mít zájemce příjem v rozmezí 22 tisíc až zhruba 43 tisíc korun. „U vyššího už jsou schopni platit běžný komerční nájem,“ podotkla Podivinská.

Omezení sociálních bytů Brno schválilo, že sociální byty s velmi nízkým nájmem zůstanou jen pro ty, kteří jsou v největší finanční a bytové nouzi a využívají komplexní sociální podporu od města. U dalších, kteří už tuto podporu nepotřebují a nevyužívají, se sociální byt „technicky“ změní na běžný obecní, čímž u něj vzroste nájem, popřípadě bude Brno s takovými nájemníky jednat o přestěhování do běžného městského bytu. „Bydlení nájemců v sociálních bytech za snížené nájemné i poté, co již nepotřebují sociální podporu, nevede k dostatečné motivaci udržet si již získané zaměstnání, případně si najít zaměstnání nové,“ stojí v materiálu, který projednávali zastupitelé. Brno aktuálně vlastní 297 sociálních bytů, přičemž 75 nájemců již nevyužívá komplexní sociální podpory. Právě těch se tato změna týká.