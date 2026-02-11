Menší obce chtějí stavět dostupné byty, na státní pomoc dosáhnou jen některé

Oldřich Haluza
  7:42aktualizováno  7:42
Jihomoravské obce chtějí postavit přes 1 100 dostupných nájemních bytů. Ne všechny však dosáhnou na státní podporu, bez které se neobejdou. V celém Česku je už vyčerpaných pět ze sedmi vyčleněných miliard, nová vláda hodlá hledat peníze nejen ve státním rozpočtu.
V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní...

V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní pečovatelskou službu a sedmi finančně dostupnými byty. | foto: Vizualizace: město Pohořelice

V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní...
V Čejči na Hodonínsku chtějí přestavět chátrající vilu Huberta Kleina z 19....
V Čejči na Hodonínsku chtějí přestavět chátrající vilu Huberta Kleina z 19....
V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní...
6 fotografií

Přímo ve středu Čejče na Hodonínsku stojí historický dům někdejšího velkopodnikatele Huberta Kleina z 19. století. V sousedství je obecní úřad, pošta, lékárna i třeba restaurace. Obec chátrající objekt odkoupila zhruba před sedmi lety s cílem jej zachránit a dát mu nové využití.

Brzy se dočká kompletní rekonstrukce, při níž uvnitř vznikne osm dostupných nájemních bytů. Jde o jeden z více než tří desítek podobných nachystaných projektů v Jihomoravském kraji.

Oprava čejčského domu vyjde na zhruba 55 milionů korun, přičemž 15,5 milionu pokryje dotace a přes 24 milionů zvýhodněný úvěr od státu s jednoprocentním úrokem. Čejči se jako jedné z prvních jihomoravských obcí podařilo uspět v programu dostupného nájemního bydlení Státního fondu podpory investic (SFPI).

Dostupné bydlení chybí, města se tak do stavění bytů vrhají sama

Nájemné v takových bytech je zpravidla zhruba o pětinu levnější než komerční, bydlení je určené pro vybrané skupiny obyvatel, případně profesí. „U nás nemáme obecní byty. Dostupnější nájemní bydlení chceme nabídnout seniorům nebo mladým rodinám. Preferovaní jsou i lékaři nebo třeba zdravotní sestry. Chybí nám tady dlouhodobě například dětský lékař,“ říká starosta Čejče Pavel Koutný (za KDU-ČSL).

Kompletní rekonstrukce někdejší vily se aktuálně rozjíždí, hotovo bude do konce příštího roku. Byty budou v prvním patře a podkroví. Vznikne šest menších jednotek a tři velké třípokojové mezonety. V přízemí se počítá s komunitním centrem, muzeem, infocentrem a obchůdkem s výrobky od místních. Sklepy poslouží pro prezentaci vín zdejších vinařů.

Bez dotací by to nešlo

Na jaře odstartuje také výstavba dvou novostaveb s jedenácti dostupnými nájemními byty ve Skalici nad Svitavou na Blanensku, kde nahradí zchátralou usedlost na návsi. I tento projekt si vyžádá přes 50 milionů a obec na něj čerpá jak dotaci, tak úvěr. Tímto způsobem mohou úspěšní žadatelé z programu SFPI pokrýt až 90 procent nákladů.

V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní pečovatelskou službu a sedmi finančně dostupnými byty.
V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní pečovatelskou službu a sedmi finančně dostupnými byty.
V Čejči na Hodonínsku chtějí přestavět chátrající vilu Huberta Kleina z 19. století na dům s osmi dostupnými nájemními byty.
V Čejči na Hodonínsku chtějí přestavět chátrající vilu Huberta Kleina z 19. století na dům s osmi dostupnými nájemními byty.
6 fotografií

„Bez dotace bychom stavbu nezvládli zaplatit ze svého,“ poznamenává starostka obce Gabriela Šmerdová (nez.). Stavební práce zaberou ideálně rok a půl. I ve Skalici nad Svitavou cílí s novým bydlením na mladé rodiny a seniory, šanci mají i samoživitelky.

Na ještě větší porci peněz přidělených ze SFPI se těší v Pohořelicích na Brněnsku. S pomocí dotace 45 milionů a zvýhodněného úvěru 71 milionů postaví dům se 44 byty, u něhož si vedení města původně pohrávalo s myšlenkou spolkového bydlení. O výběru stavební firmy má být jasno v nejbližších týdnech, poté může začít stavba.

Rosice, nebo Brno? Skoro jedno. Ceny bytů v menších městech dohánějí metropoli

Přestože Pohořelice patří mezi první jihomoravská města, která v programu SFPI uspěla, zůstávají v napětí. Čekají totiž, zda se jim podaří získat peníze i na svůj druhý projekt dostupného nájemního bydlení.

V plánovaném domě se zázemím pro terénní pečovatelskou službu má vzniknout sedm bytů. Náklady se odhadují na 42 milionů. „Máme informace, že jsme někde na hraně,“ podotýká místostarosta Pohořelic Patrik Pařil (ANO). Město chce získat 31 milionů, bez státní podpory se do záměru nepustí, protože vlastní zdroje už použilo na jiné projekty.

Podobně jako Pohořelice čekají na vyřízení žádosti například Velké Bílovice na Břeclavsku. Tam mají v plánu novostavbu se čtrnácti byty za asi 75 milionů. I pro ně je pomoc státu zásadní.

Příjem žádostí je pozastaven

Možnosti SFPI jsou přitom omezené, minulá vláda na dostupné nájemní bydlení vyčlenila sedm miliard. Jen z jižní Moravy se však o podporu uchází 36 podaných žádostí za 2,7 miliardy. Projekty obsahují dohromady 1 134 bytů. V celorepublikovém měřítku obce podaly projekty za více než 20 miliard.

„V Jihomoravském kraji bylo dosud uzavřeno deset smluv v celkovém objemu 245 milionů,“ informuje ředitelka komunikace SFPI Karolína Smetanová s tím, že žádosti obcí dál vyhodnocují podle pořadí doručení. Většina obcí uzavřela dvě smlouvy – na dotaci i úvěr. To je případ i Dolních Věstonic, kde nabídnou čtyři dostupné byty.

Jižní Morava se chlubí vysokou kvalitou života, žebříček však budí i pochyby

Pryč už je téměř pět ze sedmi vyčleněných miliard. Kvůli velkému množství přihlášek je aktuálně příjem žádostí do programu SFPI pozastaven. Další zájemci tak musejí čekat, mezi nimi třeba i Moravský Písek na Hodonínsku s plánem na dvanáct dostupných bytů. Uvolnit stavidla další státní podpoře musí nová vláda.

„Obce do přípravy projektů často investovaly nemalé peníze. Nové vedení resortu hledá cesty, jak při převzatém stavu státní kasy tyto projekty uskutečnit a zároveň zajistit, aby bydlení v nich bylo skutečně dostupné. Zájem obcí byl vysoký, ale nepřekvapivý. Ukazuje rozsah bytového deficitu,“ prohlašuje náměstek ministryně pro místní rozvoj Filip Endal (za Motoristy sobě).

Nová vláda hodlá hledat peníze nejen ve státním rozpočtu. „Kromě něj usilujeme o maximální zapojení evropských zdrojů pro tuto oblast, a to mimo jiné v rámci vyjednávání o podobě nového programového období Evropské unie. Samostatnou kapitolou je naše ambice systémového zapojení samospráv, které opakovaně avizují zájem na výstavbě těchto projektů participovat,“ nastiňuje Michal Žurovec, šéf tiskového oddělení ministerstva financí vedeného Alenou Schillerovou.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Menší obce chtějí stavět dostupné byty, na státní pomoc dosáhnou jen některé

V Pohořelicích na Brněnsku chtějí postavit dům se zázemím pro terénní...

Jihomoravské obce chtějí postavit přes 1 100 dostupných nájemních bytů. Ne všechny však dosáhnou na státní podporu, bez které se neobejdou. V celém Česku je už vyčerpaných pět ze sedmi vyčleněných...

11. února 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Alpské lyžování na zimní olympiádě 2026: Kdy jede Ester Ledecká a Jan Zabystřan

Olympijský sjezd žen v Cortině doprovází nádherné počasí.

Alpské lyžování patří tradičně k nejsledovanějším disciplínám zimních olympijských her a nejinak je tomu i na ZOH 2026. Fanoušci se mohou těšit na souboje největších hvězd současnosti i české...

11. února 2026  7:24

V Lounech se zřítila část opevnění, dalšímu hroucení brání dřevěné trámy

V Lounech se zřítila část hradeb. (únor 2026)

Radnice v Lounech řeší opravu zřícených hradeb. V důsledku pádu části historického opevnění je od konce loňského roku uzavřená pěší stezka v ulici Pod Šancemi. Do opravy se odborná firma pustí na...

11. února 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

11. února 2026  7:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá...

11. února 2026  7:01

5. den ZOH 2026: Zabystřan v super-G, biatlonistky ve vytrvalostním závodě a návrat curlingu

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Pátý den zimních olympijských her nabídne českým fanouškům hned několik silných momentů. Do akce jde lyžař Jan Zabystřan, který se představí v superobřím slalomu, ženy čeká náročný vytrvalostní závod...

11. února 2026  6:57

Evropa páchá hospodářskou sebevraždu, shodují se moravskoslezští průmyslníci

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Společný protest odborářů, zástupců firem z kraje a politiků na podporu evropského průmyslu minulý týden v Ostravě upozornil na složitou situaci průmyslových firem v regionu. Zástupci firem pak...

11. února 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Zahlcení reklamou působí stres, města ji nechtějí. Vyhlásila boj vizuálnímu smogu

Vizuální smog hyzdí Olomouc. Město chce v odstraňování reklam pokračovat.

Ten rozdíl je patrný hned. Dvanáct billboardů, které roky stály na pozemku Základní školy Mozartova, je pryč. Změna je výsledkem postupného snažení olomoucké radnice zbavovat město vizuálního smogu,...

11. února 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

Kam se letos vydat za láskou? Deník Metro nabízí průvodce Valentýnem

A co vy? Slavíte svátek svatého Valentýna, nebo ne?

11. února 2026

Vrchní soud v Olomouci projedná investiční podvody téměř za 200 milionů korun

ilustrační snímek

Vrchní soud v Olomouci dnes začne projednávat rozsáhlý případ investičních podvodů, ve kterých přišlo podle obžaloby přes 200 lidí téměř o 200 milionů korun....

11. února 2026,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Policie vyšetřuje napadení v Chrudimi, na místě byl vážně zraněný člověk

ilustrační snímek

Policie vyšetřuje napadení v Chrudimi, na místě byl podle záchranářů vážně zraněný člověk. Situace je pod kontrolou, další nebezpečí už nehrozí, oznámili dnes...

10. února 2026  21:09,  aktualizováno  21:09

Nehoda tří kamionů uzavřela provoz na D2 před Brnem ve směru do města

ilustrační snímek

Nehoda tří kamionů dnes krátce před 18:30 uzavřela na dvě hodiny provoz na dálnici D2 na osmém kilometru ve směru do Brna. Kamion tam zřejmě nedobrzdil před...

10. února 2026  20:56,  aktualizováno  20:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.