Od města jsme část půdy na byt nechtěli, řekl u soudu manžel brněnské primátorky

Celý dům na ulici Hlinky byl zahrnutý do korupčního systému manipulace s přidělováním bytů, řekl při minulém jednání jeden ze svědků a dříve velmi blízký politikům ODS Pavel Hubálek.

„Jeden nebytový prostor měl být pro nás, druhý pro Markétu s jejím manželem,“ vypověděla tehdy u soudu někdejší partnerka primátorčina švagra Ondřeje Vaňka Lucie Škařupová.

Zároveň podala úspěšnou žádost o nájem jedné půdní části, o druhou se pak přihlásil její partner. Na dotaz soudu, proč tak neučinila dnešní primátorka se svým chotěm, odpověděla, že jí bylo řečeno, že v žádosti nemá její jméno figurovat. Vaňková byla tehdy členkou rady městské části Brno-střed, takže by případně rozhodovala o přidělení prostor sama sobě.

Manžel primátorky Tomáš Vaněk, který k soudu přišel svědčit, ale dnes popřel, že by půdy byly i pro ně. „Nezdálo se mi, že by se tam daly vybudovat dva byty. Ani si nepamatuji, že to mělo být 300 metrů,“ doplnil Vaněk. Soud to ale překvapilo, když v té době pracoval jako realitní makléř a byl se na zmíněných půdách podívat.

Zároveň ale potvrdil, že pomáhal svému bratrovi a jeho tehdejší partnerce a půjčoval mu kvůli tomu i peníze.

Státní zástupkyně Petra Lastovecká navíc dnes upozornila, že Ondřej Vaněk ještě před přidělením půdních prostor získal ve stejném domě do nájmu garáž. I o tom rozhodovala jako radní Vaňková. „V té době ale Ondřej Vaněk bydlel v Bystrci, 35 minut jízdy autem daleko,“ prozradila novou informaci.

Podle Pavla Hubálka ztratila Markéta Vaňková o tyto prostory zájem, protože si s manželem vyhlédla jiný byt poblíž centra města. „Já jsem chtěl vždy mít vlastní bydlení,“ sdělil manžel primátorky.

Místo ní tak prostory dostal „na starost“ podle svých slov právě on se svou partnerkou Monikou Janoškovou. Hubálek prohlásil, že za přepis na jiné lidi ze švagra Vaňkové a jeho tehdejší partnerky dal současné primátorce úplatek 1,2 milionu korun. „Pochopil jsem to tak, že pokud bych jí peníze nepředal, přepis na jiné osoby by neprošel,“ prohlásil Hubálek. Primátorka jakoukoliv korupci striktně odmítla.

Jména nových nájemců, kteří podle obžaloby byli bílými koňmi, se objevila už na dokumentech, které měl v ruce Vaněk a jeho bratr. Ani jeden z nich podle svých slov ale dotyčné neznal. „Je možné, že jsme některé informace měli od mé ženy,“ ukázal na primátorku její manžel. Podle svých slov si ale už mnoho věcí nepamatuje, protože je záležitost stará přes deset let.

Primátorka není stíhaná

Vaňková není v tomto případu stíhaná ani v jiné brněnské „bytové kauze“. K dnešnímu jednání měla přijít jako svědkyně, ze zdravotních důvodů se ale omluvila.

Soud si předvolal jako svědka i někdejšího starostu městské části Brno-střed Libora Šťástku (ODS). Ten měl stejně jako Vaňková vliv na přidělování bytů a prostor v centru Brna včetně adresy na ulici Hlinky. „Konkrétně na tento případ a jeho okolnosti si nepamatuji a nevybavuji si, že bych byl v kontaktu s někým z obžalovaných,“ řekl dnes u soudu Šťástka, který byl starostou do podzimu 2014.

Na lavici obžalovaných sedí čtveřice lidí, které se nepohybují v politice. Za úplatek 3,9 milionu korun, o který si údajně řekla zmíněná Monika Janošková a makléřka Denisa Hlubocká, se podle obžaloby prostory dostaly ke dvojici nyní obžalovaných lékařů. Ti v místě chtěli vybudovat kliniku. Peníze sice byly předány, ale následně kvůli nenaplnění původních plánů vráceny. Aktuálně jsou už v místě vybudovány byty, jež jsou podle vyjádření radnice Brna-střed standardně pronajímány.