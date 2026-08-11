Šlendrián žalobců? Soudkyně pochybuje, zda jí přísluší kauza kolem expolitika ODS

Podle informací iDNES.cz nastala chyba na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, když spis omylem putoval do Brna ke krajskému, nikoli městskému soudu.
„Tuto informaci aktuálně nelze potvrdit, o příslušnosti bude rozhodovat Vrchní soud v Olomouci,“ uvedla zastupující mluvčí Krajského soudu v Brně Tereza Janešíková.
Dotaz na olomoucký soud ve formě usnesení vzešel z dnešního neveřejného předběžného projednání daného případu. Kdyby navíc neexistovaly pochybnosti o příslušnosti, tedy kdo má věc řešit, dnešní jednání by se ani nekonalo. Sama soudkyně se nechtěla k dnešnímu líčení nijak vyjadřovat.
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Jak se přidělovaly byty v Brně. Chcete lukrativní adresu? Pošlete hezký dopis
Problém s pravděpodobně chybně zaslaným spisem souvisí s tím, že ve stejný den odcházely ze státního zastupitelství rovnou dva spisy ve stejné kauze.
Jeden s obžalobami čtyř lidí včetně expolitika ODS Otakara Bradáče, kteří jakékoliv machinace s městskými byty odmítají, druhý na schválení dohod o vině a trestu se čtyřmi dalšími stíhanými, kteří naopak kšeftování přiznali.
A právě tento druhý spis s dohodami doputoval společně s tím prvním chybně na krajský soud místo městského. Rozhodnutí v této části bytové kauzy se tak zcela jistě protáhne.
Případ manipulace při přidělování městských bytů odstartovala policejní razie v říjnu 2022. Policisté obvinili v hlavní větvi osm lidí včetně zmíněného expolitika Bradáče, který podle kriminalistů za úplatky upřednostňoval při přidělování bytů konkrétní žadatele. Ti už také stanuli u soudu a minimálně někteří se přiznali k podplácení a přistoupili na dohody o vině a trestu.