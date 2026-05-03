Divadlo v obýváku. Brněnský soubor chodí hrát do bytů, před dějem se nelze schovat

  14:12aktualizováno  14:12
V Brně sídlí unikátní ženské bytové divadlo. Při představení Mikro-teatra protagonistky hledí divákům do očí a hrají „na dotek“. Vše odstartovalo domácí představení na dětské narozeninové oslavě. Důvěrné prostředí přináší unikátní zážitky.
V Brně sídlí unikátní ženské bytové divadlo Mikro-teatro. Jeho principálkou je...

V Brně sídlí unikátní ženské bytové divadlo Mikro-teatro. Jeho principálkou je Veronika Všianská. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Začátkem roku 2026 vydala spisovatelka Anna Beata Háblová knihu Víry, v níž...
V Brně sídlí unikátní ženské bytové divadlo Mikro-teatro. Na snímku představení...
V Brně sídlí unikátní ženské bytové divadlo Mikro-teatro. Jeho principálkou je...
Začátkem roku 2026 vydala spisovatelka Anna Beata Háblová knihu Víry, v níž...
19 fotografií

Prostor v Kounicově ulici se v podvečer zaplňuje lidmi, kteří míří na představení. Část četla knihu, z níž inscenace vychází, další zkrátka prahnou po odlišném kulturním zážitku, než nabízejí tradiční brněnské scény. U dveří je vítá usměvavá principálka bytového divadla Mikro-teatro Veronika Všianská. Navádí příchozí, kam si odložit kabáty a kde si vzít sklenku vína.

Jakmile všichni usednou do malého hlediště, žena sedící na stole uprostřed místnosti, která do té doby nepřítomně zírala do obrazovky mobilního telefonu, promluví. Právě tak herečka Filipína Cimrová začíná premiéru scénické skici na motivy románu Víry od spisovatelky Anny Beaty Háblové.

Najednou se v obýváku odvíjí příběh matky, která se ocitla ve spirále špatných rozhodnutí a vydělává si prostitucí. Denně stává u silnice v pohraničí a podvoluje se mužům, protože musí splatit hypotéku a pečovat o svého syna. Umělkyně, jež ji ztvárňuje, má na sobě jen spodní prádlo. Kromě svého těla však na dosah ruky divákům odhaluje hlavně křehké nitro ženy, která jen pasivně snáší to, co se jí v životě děje.

Začátkem roku 2026 vydala spisovatelka Anna Beata Háblová knihu Víry, v níž přibližuje osud ženy, která pod tíhou okolností začala s prostitucí. Toto třaskavé téma si vybralo brněnské Mikro-teatro. Na snímku herečka Filipína Cimrová.
V Brně sídlí unikátní ženské bytové divadlo Mikro-teatro. Na snímku představení Madremonte.
V Brně sídlí unikátní ženské bytové divadlo Mikro-teatro. Jeho principálkou je Veronika Všianská.
Začátkem roku 2026 vydala spisovatelka Anna Beata Háblová knihu Víry, v níž přibližuje osud ženy, která pod tíhou okolností začala s prostitucí. Toto třaskavé téma si vybralo brněnské Mikro-teatro. Na snímku herečka Filipína Cimrová.
19 fotografií

Některé scény vyvolávají smích. Třeba když účinkující prohlásí, že pošle přes půl milionu korun neznámému muži, do nějž se zamilovala díky chatování přes sociální sítě. Nebo když předvádí rozličné výrazy svých zákazníků, kteří dosáhli vrcholu blaha. Vzápětí se úsměvy vytrácejí. V komorním prostoru totiž není možné schovat se před osudem, který všem běží přímo před očima, ani před tím, co příběh otevírá v člověku samotném.

Na zhruba půlhodinové monodrama Cimrové s hudebním doprovodem Karolíny Balážové a v režii Daši Belkové navazuje diskuse. Ke slovu se dostává samotná autorka knihy Anna Beata Háblová a také zástupce Bílého kruhu bezpečí Tomáš Hofrichter. Všianská jim pokládá přesně ty otázky, jichž má pravděpodobně každý divák plnou hlavu – v první řadě, kam se v takových případech obrátit o pomoc.

Malé divadlo, velké příběhy

Přesně takto vypadal premiérový večer v půlce dubna v Mikro-teatru. A přesně tak to v bytovém divadle v srdci Brna chodí běžně. Silné ženské příběhy uvádí na scénu kolektiv tvořený dvanácti stálými členkami plus dalšími externistkami. Vše odstartovalo domácí divadelní představení na narozeninové oslavě dcer jedné z nich.

Kalkulovat, co bude vtipné, to je smrt humoru, říká herec a zdravotní klaun

Všianská připravila před sedmi lety pro své dvě malé oslavenkyně a jejich hosty představení a pak ho sehrála přímo u nich na zahradě. Ohlasy byly veskrze pozitivní, a tak oživila nápad, který se jí v hlavě líhl už od vysoké školy, kdy vycestovala na studijní pobyt do Madridu. „Ve Španělsku jsou malá divadla situovaná do bytů úplně běžná. Toužila jsem podobné bytové scény navštěvovat i v rodném Brně,“ vzpomíná, jak po návratu s nelibostí zjistila, že stálá bytová divadla v Česku neexistují.

„Chtěla jsem přivést trochu španělského slunce i k nám,“ vypráví Všianská, jak své cestovní zkušenosti zužitkovala a domluvila se s kamarádkami, že založí vlastní divadelní uskupení. Od té doby začaly jezdit tam, kam si je lidé objednají. „Každý prostor, kde hrajeme, je jiný a má své vlastní kouzlo,“ popisuje zakladatelka. „Nemáme žádná technická omezení. Zkrátka přijedeme, vybalíme, zahrajeme, dáme si kafe s hostitelem a zase jdeme o dům dál,“ popisuje.

Mikro-teatro se tak postupně stalo etablovaným souborem, který si objednávalo víc a víc lidí, a to nejen do svých domovů, ale také na různé akce. Když se Všianské zeptáte na nejzajímavější místo, kde s kolektivem vystupovala, možná byste čekali seznam unikátních adres. Mohla by totiž dlouho jmenovat řadu zámků, knihoven nebo muzeí, jenže místo toho vypálí: „Nejkrásnější zkušenosti mám z domácností. Líbí se mi třeba, když vystupujeme v dětském pokojíčku nebo u někoho na terase.“

Letos oslavili 25, 50 a 75 let. Rok změn, trápení i naděje, bilancují herci

Výjimečné jsou pro celý soubor také štace v nemocnicích. „Když rozesmějeme děti anebo jejich rodiče na dětské onkologii, kde pravidelně hráváme, tak vidím, že to má opravdu smysl,“ vyzdvihuje.

V roce 2023 se z kočovného divadla stalo stabilní. Nebo spíš klášterní – získalo vlastní prostor v bývalém brněnském klášteře voršilek v Josefské ulici. „Každým rokem Mikro-teatro rostlo, až se nám splnil sen získat stálou scénu,“ vypráví principálka. Kvůli rekonstrukci však musel soubor před půl rokem první prostory opustit a přesunout se do klubu Pomezí v Kounicově ulici, kde sídlí dodnes.

Děti na prvním místě

V prvopočátcích se repertoár soustředil jen na inscenace pro malé diváky. „Mikro-teatro vzniklo primárně pro děti a z lásky k dětem,“ zdůrazňuje Všianská. V důvěrném prostředí podle ní mohou získat unikátní zážitky, když v počtu kolem dvaceti diváků sedí kolem dokola scény na polštářích a mezi nimi a herečkou není žádná bariéra.

Občas se tak prý dokonce stane, že dítě začne najednou povídat uprostřed inscenace třeba to, co jedlo k obědu. „Takové situace bereme do hry. Každé představení je jinačí a žádá si určitou míru improvizace,“ líčí Všianská.

Začátkem roku 2026 vydala spisovatelka Anna Beata Háblová knihu Víry, v níž...

Podobné zkušenosti jsou přínosné i pro samotné tvůrkyně. Nablízko mohou vidět jiskřičky v očích publika a vnímat, že děti jsou opravdu přítomné teď a tady – v daném okamžiku. „Nehrají žádné hry. Netleskají jen proto, že četly pozitivní recenzi, a tak by se jim to asi mělo líbit,“ popisuje umělkyně. „Nicméně také u inscenací pro děti myslíme na rodiče. Koncipujeme to tak, aby se bavili i oni,“ dodává Všianská.

Představení často připomínají, jak je důležité chránit přírodu a udržovat tradice, na které dnes lidé zapomínají – třeba vynášení Morany, návštěvu svaté Lucie v domácnostech nebo oslavy dožínek, svátku sklizně.

Osudy inspirativních žen

Divadlo uvádí například inscenaci Madremonte na motivy kolumbijské legendy, ve které obyvatelé uctívají Matku Zemi a přírodu považují de facto za Boha. „K životnímu prostředí se jako lidstvo chováme čím dál hůř. Nemodlíme se za dary, které nám příroda dává, neprosíme, neděkujeme. Bereme vše automaticky a vlastně pořád jenom bereme a už nic nevracíme,“ vypráví principálka, jež sama hlavní roli v této hře ztvárňuje.

Maminky prý mnohdy u představení slzí a děti zase vnímají hravost. Příběh se odehrává ve velkých, mnohovrstevnatých šatech, ze kterých vycházejí různé loutky a hudební nástroje. „Je to interaktivní, vtipné, hravé a přitom z toho v závěru mrazí,“ uzavírá Všianská.

Láska dvou princů dětskou sexualitu nezmění, říká psycholožka o queer pohádce

Postupem času začaly do programu přibývat i hry určené čistě dospělému publiku. Jeden z osvědčených formátů se jmenuje Rozžij knihu! a je založený na zajímavých českých knižních titulech – „rozžívá“ je na pomezí autorského čtení a divadelní hry. Pro děti zařazují pohádkové knihy, pro starší diváky zase volí vážnější příběhy.

Červenou nit dramaturgie Mikro-teatra, která se prolíná všemi programy, tvoří osudy výrazných inspirativních žen, o kterých se však málokdy mluví. Třeba v autorské inscenaci „Co je v bytí, nelze odejmouti“ se před zraky diváků zhmotňuje příběh brněnské rodačky Ludmily Javorové, která byla proti pravidlům církve jako první žena vysvěcena na katolického kněze. Inscenace „Cena péče“ se zase věnuje brněnské architektce Růženě Žertové.

Ne vše však jde hladce. „Založila jsem divadlo, abych psala, hrála, tvořila a byla v kontaktu s dětmi. Ale ve finále většinu času zabere shánění peněz a udržování chodu divadla,“ směje se principálka. O to víc si užívá momenty, kdy se věnuje divákům, a ne papírování. „Loni jsme odehrály asi 318 představení,“ vykládá s tím, že příběh Mikro-teatra se píše dál a celý soubor pokračuje se stejným nasazením.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě

Pumptrack Štvanice

Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy uzavřené okruhy plné vln a klopených zatáček, se v Praze stávají hitem nejen pro děcka a teenagery....

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se

Nové vozy lanovky na Petřín už mají zakrytá jenom čela.

Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou podobu. Vozy vyrobené ve Švýcarsku mají aktuálně zakrytá již jen čela a procházejí intenzivním...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Na Jindřichohradecku zemřel muž sražený vlakem, provoz na trati stojí

ilustrační snímek

Na Jindřichohradecku dnes srazil vlak muže, který šel v kolejišti, ten zraněním podlehl. ČTK to sdělil mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Nehoda se stala...

3. května 2026,  aktualizováno 

Na Jindřichohradecku zemřel muž sražený vlakem, provoz na trati stojí

ilustrační snímek

Na Jindřichohradecku dnes srazil vlak muže, který šel v kolejišti, ten zraněním podlehl. ČTK to sdělil mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura. Nehoda se stala...

3. května 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Rozkvetlé šeříky na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 3. května 2026  15:27

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Rozkvetlé šeříky na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 3. května 2026  15:27

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč se Češi bojí soudů? Mají často strach z vysokých honorářů za advokáty

Před devatenácti lety se nad Českem přehnal orkán Kyrill. Devastoval města i...

Mně se to rozhodně nemůže stát. Jaro je časem, kdy se může přivalit velká voda a vichřice. Pojišťováci jsou proto v pozoru. Lidé ale často nemají potuchy, co a jak správně pojistit, někdy stačí malé...

3. května 2026  15:03

Plzní projel Konvoj svobody s 400 vojenskými vozy a dvěma stoletými veterány

PlznĂ­ projel Konvoj svobody s 400 vojenskĂ˝mi vozy a dvÄ›ma stoletĂ˝mi veterĂˇny

Téměř 300 kusů vojenské historické techniky projelo dnes po Klatovské třídě v Plzni v Konvoji svobody, anglicky Convoy of Liberty. Nedělní konvoj je každoročně...

3. května 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Divadlo v obýváku. Brněnský soubor chodí hrát do bytů, před dějem se nelze schovat

V Brně sídlí unikátní ženské bytové divadlo Mikro-teatro. Jeho principálkou je...

V Brně sídlí unikátní ženské bytové divadlo. Při představení Mikro-teatra protagonistky hledí divákům do očí a hrají „na dotek“. Vše odstartovalo domácí představení na dětské narozeninové oslavě....

3. května 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Praha dnes ožila 31. ročníkem maratonu, který za slunečného počasí přilákal více než 11 800 běžců a běžkyň. Ulice metropole zaplnil nejen sportovní duch, ale i pestrá přehlídka kreativity – na trati...

vydáno 3. května 2026  13:52

Praha dnes ožila 31. ročníkem maratonu, který za slunečného počasí přilákal více než 11 800 běžců a běžkyň. Ulice metropole zaplnil nejen sportovní duch, ale i pestrá přehlídka kreativity – na trati...

vydáno 3. května 2026  13:52

Praha dnes ožila 31. ročníkem maratonu, který za slunečného počasí přilákal více než 11 800 běžců a běžkyň. Ulice metropole zaplnil nejen sportovní duch, ale i pestrá přehlídka kreativity – na trati...

vydáno 3. května 2026  13:51

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Praha dnes ožila 31. ročníkem maratonu, který za slunečného počasí přilákal více než 11 800 běžců a běžkyň. Ulice metropole zaplnil nejen sportovní duch, ale i pestrá přehlídka kreativity – na trati...

vydáno 3. května 2026  13:51

Habartov modernizuje budovu úřadu, policie a pošty, vzniknou tam i ordinace

Habartov modernizuje budovu ĂşĹ™adu, policie a poĹˇty, vzniknou tam i ordinace

V Habartově na Sokolovsku pokračuje kompletní oprava administrativní budovy, kde sídlí městský úřad, pošta a policie. ČTK to řekl starosta Petr Janura (nez.)....

3. května 2026  12:03,  aktualizováno  12:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.