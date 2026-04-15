Šedesátimetrová budova má být jedním z nejvýraznějších domů východně od historického jádra Brna. Budoucím obyvatelům nabídne výhledy na dominanty jako katedrála Petrov nebo hrad Špilberk i širší městskou scenérii.
Nejvyšší patra budou zčásti takzvaně useknutá, proti nižším podlažím nabídnou jen pár bytů. V jejich případě půjde o prémiové bydlení – luxusní penthousy s panoramatickými terasami.
V nabídce projektu Byty Křenová jsou bytové jednotky o velikosti od 1+kk po 4+kk. Jejich ceny se pohybují přibližně od 5,9 milionu korun do 18,5 milionu. Například třípokojový stometrový byt v desátém patře vyjde na 14,4 milionu. V tuto chvíli zůstává v nabídce ke koupi 16 bytů z celkových 40.
Dokončení a kolaudaci projektu plánuje developerská společnost Century 21 Bonus Brno na letošní prosinec. První obyvatelé by se mohli nastěhovat začátkem příštího roku. Aktuálně stavbaři pracují na jednom z nejvyšších pater.
„Byty Křenová kombinují centrální polohu s typem bydlení, který v této části města dlouho chyběl. Je to nabídka pro lidi, kteří chtějí být ve středu dění v Brně, ale zároveň očekávají určitou kvalitu prostoru a dlouhodobou hodnotu nemovitosti,“ říká Denisa Miklíková z Century 21 Bonus Brno.
Autorem návrhu je architekt Rudolf Müller. Dům navrhl jako kompaktní městskou stavbu, která pracuje s omezeným prostorem v centrální lokalitě a s orientací bytů tak, aby maximálně využila světlo i výhledy.
S rostoucí výškou se má proměňovat i charakter bydlení. V nižších podlažích zůstane silný kontakt s ulicí a jejím každodenním ruchem. Ve vyšších patrech budou hrát prim větší odstup, klid a výhled na město.
Nepůjde o solitér, říká starosta
Nová architektonická dominanta města vzniká na místě původní zástavby ve vnitrobloku mezi Křenovou a Koželužskou vedle areálu Šmeralu. V podzemí vzniknou parkovací stání, jinak půjde o čistě bytový dům. Navazuje na první etapu projektu Nová Křenová dokončenou před sedmi lety.
K záměru bytového domu se na přelomu let 2014 a 2015 vyjádřili pracovníci brněnské pobočky Národního památkového ústavu (NPÚ) kladně.
„Stanovisko jsme zaujali s ohledem na tehdejší ojedinělost této stavby. V daném období bylo možné její zásah do veduty historického města považovat za akceptovatelný, neboť nepředstavoval významné narušení panoramatu,“ vysvětluje Aleš Homola z NPÚ.
Radnice Brna-střed, na jejímž území se vznikající vysoký dům nachází, ve svém vyjádření v roce 2022 požadovala především průchodnost vnitrobloku pro veřejnost s kvalitním veřejným prostranstvím. V rámci územního řízení nebyla účastníkem.
„Stavba přímo navazuje na průmyslový areál Šmeral, který by měl v nejbližších letech projít transformací. Plánovaná zástavba tohoto brownfieldu bude mít obytný charakter s veřejnou vybaveností a bude v některých částech výškově srovnatelná. Z hlediska panoramatu Brna by se tak nemělo jednat o solitér, ale součást širšího pohledového celku přestavby areálu Šmeral,“ podotýká starosta městské části Vojtěch Mencl (ODS), který je profesí architekt.