Je jedno parkovací místo na dva byty málo, nebo dost? Developer a radnice se přou

Oldřich Haluza
  5:12aktualizováno  5:12
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Bývalý průmyslový areál v Holzově ulici v brněnské Líšni naproti základní škole a autobusové zastávce oživí nová výstavba. Nevzhledné místo má zaplnit čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. Projekt připravuje pražská developerská firma PSN, která v Brně už mění lokalitu bývalých plynáren mezi Cejlem a Křenovou na rezidenční čtvrť. Její líšeňský záměr vyvolal negativní reakce tamní radnice i místních.

Vadí jim hlavně počet parkovacích míst, která budou součástí výstavby bytového domu ve staré Líšni. Investor počítá se 72 stáními a se 150 místy pro kola. V praxi to tak zjednodušeně znamená, že vznikne jedno stání na dva byty, což je podle okolních obyvatel i vedení městské části málo.

„Jiné nové bytové projekty v Líšni mají průměrně zhruba jedno stání na byt. PSN jde až na číslo 0,6, což znamená výjimku podle Brněnských stavebních předpisů. V okolí se přitom nedá zaparkovat. Kdyby developer musel postavit dvakrát tolik stání, projekt by se mu zdražil asi o 35 milionů korun, když vezmeme, že náklady na vytvoření jednoho místa jsou 400 až 600 tisíc,“ vyčísluje starosta Líšně Břetislav Štefan (dříve SOCDEM).

Normy splňujeme, tvrdí developer

PSN se brání, že chystaných 72 míst pro auta a dalších 150 pro kola splňuje požadavky Brněnských stavebních předpisů, které určují, kolik stání musí u nových staveb povinně vzniknout.

Na nevzhledném místě ve staré Líšni v Brně má vyrůst čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. Výstavbu v Holzově ulici chystá developerská firma PSN.
Na nevzhledném místě ve staré Líšni v Brně má vyrůst čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. Výstavbu v Holzově ulici chystá developerská firma PSN.
Na místě nevzhledného areálu v Holzově ulici ve staré Líšni v Brně má vyrůst čtyřpodlažní komplex se zhruba 150 byty. (12. srpna 2026)
Na pozemku v Holzově ulici ve staré Líšni v Brně se chystá stavět developerská firma PSN. (12. srpna 2026)
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„Mírně je dokonce překračujeme. Počet míst je zároveň navržen s ohledem na přání městské části nenavyšovat nadměrně automobilovou dopravu v lokalitě. Současně vychází z naší reálné zkušenosti s tím, jaká je skutečně poptávka po parkování u podobných projektů v Brně,“ podotýká ředitel brněnské pobočky PSN Petr Pospíšil.

Předpisy požadují pro starou Líšeň nejméně jedno stání na 120 metrů čtverečních hrubé podlažní plochy. „Pokud budou součástí stavby pouze malé byty, je možné, že normy vycházející z předpisů počet 72 míst splňuje,“ zmiňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Developeři nemusí myslet na tolik míst pro auta, radnice se nových norem děsí

Pro jasné stanovisko by však potřeboval znát více detailů záměru, primárně hrubou podlažní plochu všech bytových podlaží celého domu. Právě tento parametr – nikoliv počet bytů – je totiž základem pro výpočet parkovacích míst.

Ten mimochodem nabízí aplikace Kanceláře architekta města Brna a spočítat si ho může každý sám. Další podrobnosti o skladbě projektu a jeho vybavení hodlá developer představit až v pozdější fázi přípravy, nyní je nechtěl komentovat.

Stará Líšeň patří mezi lokality s nejpřísnějšími požadavky na vytvoření stání. „Zařazení v této nejvyšší zóně je z důvodu velké vzdálenosti od centra a také od páteřní MHD, v tomto případě od zastávek tramvajových linek,“ vysvětluje Poňuchálek. Naopak nejmírnější jsou podmínky v centru, kde je požadavek dokonce nula, což má pomoct zastavět proluky. Podle Štefana však nejsou ani nejpřísnější požadavky pro starou Líšeň dost striktní a kvůli tomu přibývá aut v okolí nové výstavby a místní tím trpí.

Na nevzhledném místě ve staré Líšni v Brně má vyrůst čtyřpodlažní komplex se...

Množství parkovacích míst v komplexu považuje za nejproblematičtější bod projektu i opoziční líšeňský zastupitel a bývalý místostarosta Martin Příborský (ODS). „Kapacity v domě jsou omezené, což je trochu dáno i tím, že lidé nechtějí kupovat stání, i kdyby je developer postavil. Jsou motivováni parkovat na ulici, kde je to zdarma, navíc když tu nejsou modré zóny,“ poukazuje.

Další stání na silnici?

Podle něj by se problém s parkováním dal řešit tím, že by vznikly desítky míst na nové silnici, s níž počítá územní plán. Vedla by okolo komplexu a ústila do Holzovy. „Radnice by se měla snažit, aby příspěvek developera na výstavbu infrastruktury v řádu několika milionů směřoval právě na tento účel,“ apeluje Příborský s tím, že její dosavadní přístup je negativistický a bez jakékoliv konstruktivní snahy.

Kromě nedostatku parkování vadí místním i to, že z jejich pohledu projekt ohrožuje boží muka a lipovou alej nacházející se bezprostředně vedle budoucího domu. To investor striktně odmítá i s argumentem, že ani jedno nestojí na jeho pozemku.

V Brně začala proměna zašlé čtvrti, místo plynáren vzniknou rezidenční budovy

„Developer vytěží místo na 99,99 procenta, zatímco bonus pro místní bude nula,“ shrnuje ostře Štefan.

Ředitel Pospíšil vidí situaci zcela opačně. „Není pravda, že projekt nepřinese místním obyvatelům žádné benefity. Především nabídne 150 nových bytů, kterých je v Brně dlouhodobě a významně nedostatek. Zároveň poskytneme příspěvek v řádu vyšších milionů, které mohou být využity přímo v lokalitě, ať už ke zlepšení dopravní bezpečnosti, úpravám veřejného prostoru, výsadbě nové zeleně, nebo k podpoře služeb pro místní. Je na městské části, jak tyto peníze využije ve prospěch svých občanů,“ reaguje Pospíšil.

Zároveň zdůrazňuje, že budou stavět na pozemku určeném územním plánem právě pro vznik bydlení. „Projekt je plně v souladu i se všemi platnými regulativy,“ ujišťuje s tím, že je předčasné odhadovat začátek výstavby. Nejdřív je nutné získat povolení. Aktuálně je projekt ve fázi přípravy.

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