Bývalá brněnská tovární hala se stala Šmeral Art Factory, otevře v červnu

Bývalá tovární hala v areálu brněnských strojíren Šmeral se po úpravě stává multifunkčním kulturním prostorem Šmeral Art Factory. Provozovatelé v něm chtějí pořádat výstavy, performance, workshopy i další kulturní program zaměřený na současné vizuální umění. Informovali o tom v tiskové zprávě. První vernisáž je naplánovaná na 5. června, výstava Hide and Seek představí tvorbu osmi současných umělců a umělkyň.
Za projektem Šmeral Art Factory jsou sběratelé a milovníci umění, kteří mají k místu osobní vztah. Hala je součástí areálu strojíren Šmeral a navazuje na dlouhodobě fungující legální Graffitti wall Šmeral. Tovární budova prošla záměrně nedokonalou přestavbou, která měla zachovat původní ocelovou konstrukci, betonové prvky a autentický charakter industriální haly.
"Nechtěli jsme z prostoru vytvořit dokonale uhlazenou bílou kostku. Naopak jsme chtěli zachovat jeho autenticitu a nabídnout živý, flexibilní prostor, který se bude přirozeně vyvíjet v čase. Naším cílem je vytvořit komplexní kulturní místo, kam budou lidé přicházet nejen za aktuálními expozicemi, ale i za atmosférou, novými impulzy a přirozeným propojením současného umění, města a lidí. Syrovost budovy přirozeně rezonuje se streetartovou scénou i současným vizuálním uměním," uvedla Eva Prázdná, ředitelka a jedna ze zakladatelek Šmeral Art Factory.
Na dramaturgii a kurátorském rámci prostoru se podílí zakladatel pražské kreativní instituce The Chemistry Gallery Petr Hájek. Brněnská Šmeral Art Factory se zaměří na současné umění a v sezonním provozu od jara do podzimu nabídne několik výstavních bloků ročně. Výstavy budou propojovat brněnskou scénu s umělci z Česka i zahraničí. Kromě vnitřních expozic nabídne areál také legální stěnu pro muraly, tedy velkoplošné malby na stěnu, letní kino nebo zónu pro workshopy a tvůrčí dílny pro veřejnost.