Bývalá brněnská věznice hostí festival Faktor K, pracuje s duchem místa

Prostor brněnské Káznice, bývalého vězení z dob Marie Terezie, oživí od 22. do 25. září osmý ročník festivalu performativního umění Faktor K. Vystoupí 13 souborů a kolektivů, profesionálních divadel, nezávislých uskupení i studentských projektů. Vybrané produkce pracují s duchem místa a ukážou různé podoby Káznice. Program ČTK poskytl mluvčí Káznice Radoslav Pospíchal.
"Unikátní atmosféra, syrové prostory v kontrastu s akcí, každá položka je dotekem života, svobody a kreativity v prostoru minulého utrpení a omezování," uvedl ředitel festivalu Pavel Strašák.
"V kontextu Jižní Moravy je festival jedinečný nejen svým dramaturgickým zaměřením, ale především akcentem na site specific charakter. Prostory rozlehlého bývalého vězeňského areálu, dříve opanovaného nacisty, následně komunisty, budou při uměleckých produkcích kontrastovat s aktuální performativní tvorbou a koncerty," doplnil Pospíchal. Pojem site specific odkazuje k umělecké tvorbě vytvořené pro konkrétní místo, které pak zásadně určuje její podobu, význam i vyznění.
Na programu festivalu jsou divadelní představení, performance, koncerty, diskuse, projekce i další doprovodné akce. První den zahájí konference Jak kreativně oživit paměť náročných míst? z cyklu přednášek a besed Otisky paměti.
Brněnskou premiéru bude mít na festivalu tanečně-divadelní představení o stáří Entropie. Umělecká skupina ME-SA nabídne pohybovou performanci Tremula, kolektiv Nebojsy odehraje inscenaci Parte hard. Čtvrteční večer doplní držitelka ceny Anděl, pražská skladatelka a textařka Kvietah.
V pátek uvede umělecká skupina Spitfire Company inscenaci Konec člověka?!?, ve které dva ruští tvůrci, kteří dlouhodobě žijí v Praze, odhalují s černým humorem krutost života v Rusku. Ve stejný den uvede Divadlo Na zábradlí brněnskou premiéru představení Jolene o ženském hněvu, odpuštění, solidaritě a samotě.
Festival Faktor K organizují spolky Tripitaka a Odjinud. Káznice je původně barokní objekt, jako vězení sloužila ještě za nacismu a komunismu.