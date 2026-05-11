Bývalý olomoucký hejtman Rozbořil podal ústavní stížnost v kauze Vidkun

Bývalý olomoucký hejtman Jiří Rozbořil podal ústavní stížnost v kauze Vidkun. Informaci z justičních databází ČTK potvrdila mluvčí soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková. Rozbořil za podplácení v souvislosti s úniky z policejních spisů dostal podmíněný a peněžitý trest. Další dva aktéři, podnikatel Ivan Kyselý a bývalý olomoucký krajský policejní náměstek Karel Kadlec, ústavní stížnost zatím nepodali. "Zvažujeme to," řekl ČTK jejich advokát Tomáš Grepl.
Rozbořil si vyslechl dvouletý trest vězení s podmíněným odkladem na 3,5 roku a peněžitý trest 182.000 korun. O stížnosti zatím není rozhodnuto, uvedla Číhalíková Sedláčková.
Kyselý původně dostal tři roky s podmínečným odkladem na čtyři roky a peněžitý trest 1,82 milionu korun. Nejvyšší soud (NS) letos v lednu trest zmírnil na 18 měsíců s odkladem na tři roky a pokutu 1,05 milionu korun. Kadlec si měl odpykat 3,5 roku nepodmíněně, NS mu nově vyměřil tři roky s podmíněným odkladem na pět let, peněžitý trest 438.000 korun a zákaz výkonu funkce či zaměstnání u bezpečnostního sboru na pět let.
"NS výslovně uvedl, že kombinace podmíněného trestu odnětí svobody, peněžitého trestu a zákazu činnosti je v daném případě způsobilá naplnit účel trestu," řekla v lednu mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. NS tehdy v rozsudku také upřesnil hranice trestní odpovědnosti za úniky informací z trestních řízení a související korupci. Přísnější sazba připadá v úvahu jen v případě, že únik prokazatelně ohrozil činnost orgánů veřejné moci.
Dovolání třetího aktéra, bývalého sociálnědemokratického hejtmana Rozbořila, NS odmítl. Potvrdil právní závěr, že nabídka finanční odměny za ovlivnění postupu policejního orgánu představuje zločin podplacení, a to už ve stadiu slibu úplatku. Obhajobu založenou na tvrzení o "hospodských řečech" NS odmítl.
Podle rozsudku Kadlec Kyselému dlouhodobě poskytoval informace z devíti trestních řízení, šlo o kauzy olomouckého akvaparku, HC Olomouc nebo kauzu Tesco SW. Kyselý podle žalobce tyto informace využíval k posílení svého vlivu. Oba vinu po celou dobu popírali, stejně jako Rozbořil, který podle rozsudku Kadlecovi nabízel úplatek za informace ke kauze stavby jezdeckého areálu v Lazcích. Hlavními důkazy byly odposlechy.