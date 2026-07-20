Bývalý šéf Kordisu JMK kandiduje za hnutí Za Lužánky do zastupitelstva Brna

Bývalý šéf krajské jihomoravské společnosti Kordis JMK Jiří Horský bude v podzimních volbách kandidovat za hnutí Za Lužánky do brněnského zastupitelstva. O vstupu do politiky uvažoval párkrát i v minulosti, sdělil dnes ČTK Horský. Podle lídryně kandidátky Jany Janulíkové hnutí v následujících týdnech zveřejní i konkrétní obsazení pozic na kandidátce. Horský by měl být na předních místech, věnovat se chce dopravě, uvedl.
Horský ve společnosti Kordis JMK, což je koordinátor veřejné dopravy v Jihomoravském kraji, skončil na konci dubna po 24 letech. Posledních 14 let ji vedl jako ředitel. Jeho funkce zanikla v souvislosti s reorganizací řízení společnosti, kterou schválilo představenstvo. Horský nastoupil do společnosti zabývající se informačními systémy pro dopravu.
"Když jsem působil na pozici ředitele krajské společnosti Kordis, to se prakticky denně setkáváte se zástupci obcí a samospráv a někdy zjistíte, že některé věci z pozice ředitele už nejdou prosadit," řekl Horský ke kandidatuře. Jako zastupitel by se chtěl věnovat třeba návaznosti veřejné dopravy. Prioritou je pro něj i dynamické řízení křižovatek, aby lépe reagovaly na aktuální přepravní proudy a aby fungovaly optimální koridory pro rychlý průjezd Brnem i pro individuální dopravu, doplnil Horský.
Kandidátku hnutí Za Lužánky vede Jana Janulíková, která působí jako ředitelka TIC Brno, což je příspěvková organizace města zaměřená na cestovní ruch. Impulsem pro vznik hnutí byla původně záchrana chátrajícího fotbalového stadionu za Lužánkami, chce se však věnovat i kultuře či bydlení.
Hnutí Za Lužánky je jedním z nově vzniklých hnutí před letošními volbami. Dalším je například hnutí Nové Brno, které založil bývalý šéf městských architektů Michal Sedláček. Okolo členů vyloučených z hnutí ANO vzniklo uskupení Brnoklidem, lídryní je náměstkyně primátorky Karin Podivinská Karasová.
Brněnské zastupitelstvo má 55 členů. Koalici utvořily po volbách ODS s TOP 09, ANO, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku hnutí vyloučilo. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé ale zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.