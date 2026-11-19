Nitrožilní podání léku cangrelor prokazatelně pomáhá pacientům, u nichž se infarkt myokardu zkomplikoval kardiogenním šokem. Vyplývá to ze studie vedené českými odborníky, na níž se významně podíleli lékaři z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Výsledky výzkumu podle nich mohou změnit celosvětová doporučení pro léčbu tohoto kritického stavu. Nemocnice o tom dnes informovala v tiskové zprávě.
Spojení infarktu myokardu a kardiogenního šoku představuje kritický stav, při kterém zhruba každý druhý pacient umírá. Výzkumný tým pod vedením Zuzany Moťovské ze 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v téměř 30 centrech v pěti evropských zemích testoval účinnost specifické protidestičkové léčby, a to pomocí nitrožilního podání léku cangrelor.
Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, kdy jedna dostala nitrožilně cangrelor a následně ticagrelor, druhá pak placebo a ticagrelor. Studie prokázala, že podání cangreloru je pro nemocné výhodné.
Ve svatoanenské nemocnici byla tato skupina pacientů největší, do studie jich bylo zařazeno více než 70. "U kardiogenního šoku je pacient často zaintubovaný, je velmi obtížné mu podat tabletky. Výhodou nitrožilního podání je také okamžitý nástup účinku, přičemž u podobných pacientů jde o minuty," uvedl první spoluautor studie Ota Hlinomaz.
Výsledky studie otiskl prestižní lékařský časopis The Lancet. Podle nemocnice je to první krok k tomu, aby se tento postup dostal do mezinárodních klinických doporučení. Brněnští lékaři navíc chtějí metodu posunout ještě blíž k samotnému vzniku akutního stavu. "Připravujeme projekt, kde budeme dávat cangrelor nejohroženějším pacientům už v přednemocniční péči. To znamená, že by lék měly k dispozici záchranky a léčba by začala v co nejkratší době," doplnil Hlinomaz.
Zároveň s hlavní studií v časopise The Lancet vyšla v magazínu Circulation i podstudie zaměřená na hodnocení velikosti infarktu po podání tohoto léku. "Je to světový úspěch celého týmu nejen I. interní kardioangiologické kliniky, ale také Anesteziologicko-resuscitační kliniky, které pacienty s infarktem myokardu a kardiogenním šokem ošetřují. Pokud vím, tak žádná jiná klinická kardiologická studie vedená z Česka neměla podobný publikační úspěch,“ uzavřel Hlinomaz.